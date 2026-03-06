Alerta roja global: el calentamiento del planeta se acelera a un ritmo sin precedentes
Un nuevo estudio científico revela que la tasa de aumento de la temperatura terrestre se ha casi duplicado en la última década. Los investigadores advierten que, de no reducir a cero las emisiones de combustibles fósiles, el límite crítico de 1,5°C se superará mucho antes de lo previsto, posiblemente antes de 2030.
Las llamas se elevan durante un incendio forestal en la región del Biobío, Chile. REUTERS/Adriano Machado
La humanidad está calentando el planeta a una velocidad nunca antes vista en los registros instrumentales. Según una investigación publicada este viernes en la revista científica Geophysical Research Letters, el ritmo del calentamiento global ha sufrido una aceleración drástica y "estadísticamente significativa" desde el año 2015, situándose en niveles que desafían las proyecciones más optimistas de los acuerdos climáticos internacionales.
El estudio, liderado por los reconocidos climatólogos Stefan Rahmstorf, del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), y Grant Foster, revela que la tasa de calentamiento pasó de un promedio de 0,2°C por década (registrado entre 1970 y 2015) a un inquietante 0,35°C por década en los últimos diez años.
Una tortuga camina por la calle mientras los fuertes vientos que alimentan los devastadores incendios forestales en el área de Los Ángeles. REUTERS/David Swanson
Esta aceleración implica que la Tierra se está calentando casi al doble de la velocidad que hace apenas una generación. "La velocidad con la que la Tierra continúe calentándose depende, en última instancia, de la rapidez con la que reduzcamos a cero las emisiones globales de dióxido de carbono", sentenció Rahmstorf en un comunicado que ya genera ecos en las principales capitales del mundo.
Eliminando el "ruido" natural
Para llegar a estas conclusiones, los científicos utilizaron un método riguroso que permitió filtrar las variaciones naturales del clima, como los ciclos solares, las erupciones volcánicas y el fenómeno de El Niño. Al eliminar este "ruido" estadístico, la tendencia de fondo quedó expuesta con una certeza superior al 98%: el calentamiento provocado por el hombre no solo continúa, sino que ha pisado el acelerador.
Expertos señalan que, si bien se sospechaba de esta aceleración debido a que los últimos años han sido los más calurosos de la historia, este es uno de los primeros estudios en confirmar que no se trata de una anomalía pasajera, sino de un cambio estructural en el sistema climático.
El límite de 1,5°C, en la cuenta regresiva
El informe cae como un balde de agua fría sobre los esfuerzos del Acuerdo de París. Bajo el ritmo actual, el mundo superaría el umbral de 1,5°C de calentamiento por encima de los niveles preindustriales antes de que termine esta década, probablemente para 2028 o 2029.
El iceberg A23a, el más antiguo del mundo, que también supo ser el más grande, comenzó su proceso de desintegración.
Cruzar este límite no es solo una cuestión numérica; para regiones como la cuenca del Plata y el litoral argentino, esto se traduce en una mayor frecuencia de eventos extremos: sequías más prolongadas, olas de calor letales y una inestabilidad hídrica que afecta directamente a la producción agropecuaria y a los ecosistemas locales, como ya se ha observado con los niveles históricos del río Paraná y la pérdida de biodiversidad en los humedales.
Una ventana que se cierra
La ciencia es clara: la pendiente de la curva climática ha cambiado. El 2026 se perfila como un año bisagra donde la retórica política debe transformarse en acciones drásticas. La aceleración del calentamiento no es un destino inevitable, sino un llamado de atención urgente. La tecnología para la transición energética existe, pero el tiempo para implementarla se agota al mismo ritmo que sube el termómetro global.