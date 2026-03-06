Según Geophysical Research Letters

Alerta roja global: el calentamiento del planeta se acelera a un ritmo sin precedentes

Un nuevo estudio científico revela que la tasa de aumento de la temperatura terrestre se ha casi duplicado en la última década. Los investigadores advierten que, de no reducir a cero las emisiones de combustibles fósiles, el límite crítico de 1,5°C se superará mucho antes de lo previsto, posiblemente antes de 2030.