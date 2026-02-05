Innovación

Inteligencia Artificial para rastrear icebergs: el nuevo aliado en la lucha contra el cambio climático

﻿Científicos británicos desarrollaron una herramienta que permite seguir el “ciclo de vida” completo de los icebergs, desde su formación hasta su desaparición. Aporta datos clave para la investigación climática y la navegación segura en zonas polares.