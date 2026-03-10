#HOY:

Mujeres de San Agustín compartieron una jornada de encuentro, música y celebración

En el marco del Día Internacional de la Mujer, San Agustín fue escenario de la II Merienda de Mujeres Sanagustinenses, una actividad que reunió a numerosas vecinas en un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración del rol fundamental que cumplen en la comunidad.

La localidad de San Agustín vivió una jornada especial con la realización de la II Merienda de Mujeres Sanagustinenses, un evento que convocó a numerosas participantes en el marco de las actividades organizadas por el Día Internacional de la Mujer.

El encuentro fue pensado como un espacio de convivencia y reconocimiento, donde las mujeres de la comunidad pudieron reunirse para compartir un momento de celebración, diálogo y camaradería.

La propuesta logró una importante convocatoria y se desarrolló en un clima de alegría, fortaleciendo los vínculos entre las vecinas y resaltando el valor del encuentro comunitario.

Música, sorteos y momentos de alegría

Durante la jornada, las asistentes disfrutaron de una merienda compartida acompañada por música en vivo, sorteos y momentos de baile que animaron el encuentro.

Estas actividades permitieron generar un ambiente distendido y festivo, donde las participantes pudieron intercambiar experiencias y celebrar juntas en una jornada especialmente dedicada a ellas.

La iniciativa buscó reconocer el rol activo que cumplen las mujeres en la vida social, cultural y comunitaria de la localidad.

Reconocimiento al aporte de las mujeres

En el marco del evento, el presidente comunal Cristian Osta destacó la importancia del papel que desempeñan las mujeres en el desarrollo de la comunidad.

Durante su intervención valoró su compromiso, su trabajo cotidiano y el aporte permanente que realizan para el crecimiento del pueblo.

Como cierre del encuentro, cada una de las participantes recibió un plantín de flores como obsequio, un gesto simbólico que representa el crecimiento, la vida y el reconocimiento a todas las mujeres de la comunidad, poniendo en valor su presencia y su contribución a la vida de San Agustín.

