Gran convocatoria

Mujeres de San Agustín compartieron una jornada de encuentro, música y celebración

En el marco del Día Internacional de la Mujer, San Agustín fue escenario de la II Merienda de Mujeres Sanagustinenses, una actividad que reunió a numerosas vecinas en un espacio de encuentro, reconocimiento y celebración del rol fundamental que cumplen en la comunidad.