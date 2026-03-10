Anuncian la reparación del puente y el aliviador de Ruta 40 en Fortín Olmos

El gobernador Maximiliano Pullaro anunció que se llevará a cabo la firma de un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la comuna de Fortín Olmos para la ejecución de obras especiales.
Durante la tarde el martes, autoridades de Obras Públicas de Santa Fe y de Vialidad Provincial encabezarán el acto de firma de un convenio con la comuna local para ejecutar trabajos de mantenimiento en estructuras viales clave.
El gobernador Maximiliano Pullaro anunció que se llevará a cabo la firma de un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y la comuna de Fortín Olmos para la ejecución de obras especiales.
La intervención tiene como objetivo principal la recuperación integral del puente y el aliviador situados al oeste de la localidad, estructuras que resultan fundamentales para el escurrimiento de las aguas y la transitabilidad segura.
Al respecto, el mandatario destacó: “Tenemos la firme decisión política de intervenir allí donde la infraestructura ha quedado postergada y cada año que pasa más se deteriora. Esta obra en el puente y el aliviador de Fortín Olmos es una prioridad que asumimos para dar tranquilidad a los vecinos y asegurar que la producción podrá salir sin contratiempos, sin problemas de conexión”.
En Santa Fe, la obra pública sigue siendo la herramienta para que cada localidad se sienta integrada y respetada por el Estado provincial, principalmente en la zona norte, donde después de muchos años hay un Gobierno de Santa Fe que apuesta a mejorar la infraestructura para darle soluciones de fondo a problemáticas que tenían sus comunidades.
En relación a la jornada del martes agregó: “La firma de este convenio es una muestra más del trabajo articulado que impulsamos con cada presidente comunal, también con los legisladores que representan el territorio. Invertir en reparar nuestras estructuras viales, sean rutas, puentes o rotondas, es invertir en el futuro y en el arraigo de nuestra gente en el norte santafesino”, destacó el mandatario provincial.
En cuanto a los detalles técnicos, los trabajos a realizar bajo este convenio comprenden la reparación estructural de los estribos y la calzada del puente, así como la limpieza y adecuación del aliviador para optimizar su capacidad de respuesta ante excedentes hídricos.
Las tareas incluyen el saneamiento de las bases, reparación de barandas, intervenciones en los accesos a las estructuras y el despeje de sedimentos que dificultan el flujo del agua.
Esta obra es vital para prevenir el aislamiento de la localidad durante periodos de lluvias intensas y para asegurar que el transporte de carga y los servicios de emergencia puedan circular sin riesgos por el principal corredor de acceso a Fortín Olmos.