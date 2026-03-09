Sismo en San Juan: un fuerte temblor sacudió a la provincia y se sintió en Mendoza

Un fuerte movimiento telúrico sorprendió a los habitantes de la región de Cuyo durante la madrugada de este lunes.
El fenómeno alcanzó una magnitud de 4.9 grados según el INPRES. El epicentro se ubicó en las cercanías de la capital sanjuanina y generó alerta en la región.
Un fuerte movimiento telúrico sorprendió a los habitantes de la región de Cuyo durante la madrugada de este lunes.
De acuerdo a los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo tuvo lugar en la provincia de San Juan, aunque su onda expansiva alcanzó con claridad a la vecina Mendoza y otras zonas aledañas, generando preocupación entre los vecinos.
El fenómeno fue registrado exactamente a las 03.10 de la mañana. Según el reporte técnico preliminar, tuvo una profundidad de 122 kilómetros y, en cuanto a la intensidad del fenómeno, el INPRES indicó que alcanzó grado IV en la escala Mercalli Modificada en Calingasta, Barreal y la Ciudad de San Juan, donde el movimiento pudo percibirse con claridad y provocar la oscilación de objetos colgantes.
El epicentro se localizó a escasos 54 kilómetros al sureste de la Ciudad de San Juan y a unos 120 kilómetros al noreste de Mendoza Capital.
En las áreas cercanas al punto de origen, la intensidad fue catalogada entre IV y V en la escala de Mercalli Modificada, lo que significa que objetos colgantes pudieron oscilar y muchas personas que se encontraban en reposo sintieron el movimiento de manera inmediata.
En la capital sanjuanina, el temblor provocó la salida momentánea de personas de edificios públicos y oficinas, siguiendo los protocolos habituales de evacuación preventiva. Por su parte, en el Gran Mendoza, los reportes en redes sociales dieron cuenta de un movimiento breve pero "seco", que alertó a quienes iniciaban su jornada laboral.
A pesar de la magnitud del evento, las autoridades de Protección Civil de San Juan y Mendoza realizaron un relevamiento rápido en las zonas más comprometidas. Hasta el momento, el reporte oficial indica que no se han registrado víctimas personales ni heridos de consideración.
En cuanto a la infraestructura, los primeros chequeos en escuelas, hospitales y edificios estratégicos no arrojaron daños estructurales graves. No obstante, se mantienen las guardias preventivas ante la posibilidad de que ocurran réplicas, un comportamiento habitual tras sismos de esta intensidad en la zona andina.
Las empresas de servicios públicos (electricidad y gas) informaron que el suministro opera con total normalidad en ambas provincias.
La región de Cuyo es una de las zonas con mayor actividad sísmica de la Argentina, por lo que este tipo de eventos suelen ocurrir con cierta periodicidad. Desde el INPRES recordaron la importancia de mantener la calma y tener siempre a mano un kit de emergencia, además de conocer los puntos de encuentro seguros en viviendas y lugares de trabajo.
El organismo nacional continúa monitoreando la actividad en la falla geológica para determinar si el movimiento de hoy forma parte de un reajuste mayor o si se trata de un evento aislado dentro de los parámetros normales de la región.
Por ahora, el clima de tranquilidad ha retornado a las calles sanjuaninas, aunque la atención sigue puesta en los reportes técnicos del instituto con sede en la provincia.