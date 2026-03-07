Grado intermedio

Sismo en La Rioja: un fuerte temblor en Chepes se sintió en Córdoba y otras tres provincias

Un movimiento telúrico de 5 grados de magnitud sacudió la tarde de este sábado el suelo riojano. Debido a su profundidad, la vibración alcanzó a percibirse en San Luis, Mendoza, San Juan y diversas localidades cordobesas, en una jornada ya marcada por las inclemencias climáticas en la región.