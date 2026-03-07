Sismo en La Rioja: un fuerte temblor en Chepes se sintió en Córdoba y otras tres provincias
Un movimiento telúrico de 5 grados de magnitud sacudió la tarde de este sábado el suelo riojano. Debido a su profundidad, la vibración alcanzó a percibirse en San Luis, Mendoza, San Juan y diversas localidades cordobesas, en una jornada ya marcada por las inclemencias climáticas en la región.
Según los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor se originó a una profundidad de 135 kilómetros.
La tarde de este sábado no fue una más para los habitantes del oeste y centro del país. A las 14:13, un sismo de 5 grados de magnitud con epicentro en la localidad de Chepes, La Rioja, despertó la alerta de las autoridades y la curiosidad de los vecinos que, a través de redes sociales, reportaron el fenómeno en cadena.
Según los datos oficiales proporcionados por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), el temblor se originó a una profundidad de 135 kilómetros. Esta característica técnica, que lo clasifica como un "sismo intermedio", fue precisamente lo que permitió que las ondas sísmicas viajaran grandes distancias, llegando a percibirse con claridad en provincias vecinas.
Un sismo de 5 grados de magnitud con epicentro en la localidad de Chepes, La Rioja, despertó la alerta de las autoridades.
El epicentro y la zona de influencia
El punto exacto del movimiento se ubicó a unos 35 kilómetros al suroeste de Chepes. A pesar de la magnitud, no se reportaron daños materiales ni heridos de forma inmediata. Sin embargo, el fenómeno coincidió con un contexto meteorológico adverso en La Rioja, donde rige una alerta por fuertes lluvias, lo que mantuvo a los equipos de Defensa Civil en estado de máxima atención.
"El sismo se produjo en una zona de actividad tectónica moderada, típica de la región precordillerana", explicaron desde el organismo técnico, aclarando que, transcurrida una hora del evento principal, no se habían registrado réplicas de importancia.
La percepción del sismo no se limitó al territorio riojano. En Córdoba, las guardias de Defensa Civil de Alta Gracia, La Falda y Villa Carlos Paz recibieron reportes de pobladores que sintieron la vibración. Lo mismo ocurrió en San Luis —especialmente en edificios de altura— y en localidades mendocinas como Uspallata y Las Heras.
El sismo se produjo en una zona de actividad tectónica moderada, típica de la región precordillerana.
De acuerdo a la escala Mercalli Modificada, la intensidad fue evaluada entre III y IV. Esto significa que, si bien para muchos pasó desapercibido, quienes se encontraban en reposo pudieron notar el movimiento de objetos colgantes, como lámparas o caireles, o una leve oscilación en las camas.
Antecedentes en la región
La mañana de este sábado ya había mostrado signos de actividad en la zona de San Juan, con dos movimientos menores de 3,7 y 2,6 de magnitud entre las 9 y las 11. No obstante, el evento de las 14:13 en Chepes fue el que finalmente encendió las alarmas por su radio de percepción, calculado en unos 155 kilómetros al este de San Juan y 203 kilómetros al norte de San Luis.
Mientras las autoridades riojanas mantienen el pedido de evitar circular por las calles debido al combo de sismos y tormentas, el Inpres continúa monitoreando la actividad en la zona para descartar nuevos movimientos que puedan afectar la infraestructura regional.