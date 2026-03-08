Tormentas fuertes en Argentina: 16 provincias bajo alerta meteorológica este domingo 8 de marzo
El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo en distintas regiones del país. Las advertencias abarcan desde el centro hasta el norte y la Patagonia.
Las condiciones meteorológicas se presentan inestables en gran parte del territorio argentino durante este domingo 8 de marzo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas que podrían registrarse en al menos 16 provincias, con fenómenos que incluyen precipitaciones intensas, ráfagas fuertes, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.
Provincias bajo alerta
Las advertencias alcanzan a amplias zonas del país y se distribuyen en distintos niveles de intensidad según la región. El nivel naranja, que implica fenómenos meteorológicos más significativos y potencialmente peligrosos, rige principalmente en sectores de Córdoba, San Luis, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro y otras áreas del oeste y centro del país.
En estas zonas se prevén tormentas fuertes o localmente severas, con abundante caída de agua en períodos cortos, granizo y ráfagas de viento que podrían generar complicaciones. Además, los acumulados de lluvia podrían ser elevados en poco tiempo, aumentando el riesgo de anegamientos en áreas urbanas o rurales.
Tormentas fuertes o localmente severas. Créditos: El Litoral
Por su parte, la alerta amarilla abarca un área aún más extensa que incluye regiones del norte y centro del país, como el norte de Santa Fe, Chaco, Formosa, sectores de Santiago del Estero, además de partes de Mendoza, San Juan y la Patagonia.
Según el organismo meteorológico, en estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, ráfagas y precipitaciones significativas.
Qué fenómenos se esperan
El SMN indicó que las tormentas pueden presentarse de manera aislada pero con intensidad variable. En el caso de las áreas bajo alerta amarilla, se prevén acumulados de lluvia que podrían oscilar entre 20 y 50 milímetros, aunque en algunos sectores esos valores podrían superarse de manera puntual.
Además de las precipitaciones, los fenómenos podrían estar acompañados por ráfagas que superen los 60 km/h, granizo ocasional y fuerte actividad eléctrica. Estas condiciones suelen registrarse cuando se combinan altas temperaturas con el ingreso de aire inestable en distintas capas de la atmósfera.
Alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas Crédito: Fernando Nicola
Ante este panorama, las autoridades recomiendan seguir los informes meteorológicos oficiales y tomar precauciones, como evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse alejados de árboles o postes que puedan caer por el viento.
En provincias del centro y noreste, como Santa Fe, el pronóstico también advierte sobre tormentas que podrían desarrollarse hacia la noche del domingo y la madrugada del lunes, con lluvias intensas en períodos breves y condiciones climáticas cambiantes.