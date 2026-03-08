Pronóstico

Tormentas fuertes en Argentina: 16 provincias bajo alerta meteorológica este domingo 8 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas y posible caída de granizo en distintas regiones del país. Las advertencias abarcan desde el centro hasta el norte y la Patagonia.