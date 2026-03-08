Tormentas y complicaciones en Mendoza: rescates, árboles caídos y Vendimia reprogramada

Las tormentas fuertes que se desataron el sábado por la tarde en Mendoza dejaron un saldo de complicaciones en distintos puntos del Gran Mendoza, con anegamientos, cortes de rutas y emergencias que obligaron a intervenciones de rescate.
El clima del sábado afectó al Gran Mendoza con viviendas inundadas, rutas intransitables y caída de árboles. Defensa Civil relevó 61 incidentes y sigue la alerta naranja para las próximas horas.
El fenómeno se sintió con mayor intensidad después de las 18 en Ciudad, Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Maipú y la zona de Uspallata, con acumulación de agua en calles, acequias y zanjones, además de caídas de árboles y cables.
Defensa Civil informó que, hasta las 21, se contabilizaron 61 novedades en toda la provincia. En Uspallata se registraron remociones de masa y cortes en RN 7, RP 52 y RP 13, con circulación interrumpida en corredores clave.
El mayor impacto urbano se concentró en Godoy Cruz, con 14 viviendas inundadas, árboles caídos, un techo derrumbado, cables cortados y un desborde de canal. También hubo reportes de viviendas afectadas en Ciudad, Las Heras y Guaymallén.
En Luján de Cuyo se reportaron unas 30 personas varadas en complejos de cabañas, mientras equipos de emergencia trabajaban para asistir situaciones puntuales y liberar sectores anegados.
En medio del temporal, OSEP informó el ingreso de agua en algunos sectores del Hospital El Carmen, un edificio de antigua construcción que sufrió filtraciones puntuales por la magnitud de las precipitaciones.
La obra social indicó que los equipos de mantenimiento y servicios generales trabajaban para retirar el agua y normalizar los espacios afectados. Aclararon que la atención continuaba con normalidad y que los sistemas informáticos no se vieron comprometidos.
El Servicio Meteorológico mantuvo la alerta naranja por tormentas para el Gran Mendoza y otras zonas, con posibilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica, viento y caída de granizo, por lo que se recomendó seguir los avisos oficiales.
En ese marco, el Gobierno provincial reprogramó el Acto Central de la Vendimia 2026, con cambios de cronograma y definiciones sobre entradas, ante la continuidad del mal tiempo previsto.