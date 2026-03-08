Fuerte temporal

Tormentas y complicaciones en Mendoza: rescates, árboles caídos y Vendimia reprogramada

El clima del sábado afectó al Gran Mendoza con viviendas inundadas, rutas intransitables y caída de árboles. Defensa Civil relevó 61 incidentes y sigue la alerta naranja para las próximas horas.