Temporal en el sur provincial

Villa Gobernador Gálvez: continúan los trabajos de remoción de árboles tras el temporal

Equipos de la Municipalidad y la Cooperativa de Luz trabajaron desde la madrugada para atender caída de árboles, desprendimiento de ramas y la voladura de un techo. Hasta las 9 se habían registrado 18 reclamos en el Centro de Atención Ciudadana.