Villa Gobernador Gálvez: continúan los trabajos de remoción de árboles tras el temporal

Equipos de la Municipalidad y la Cooperativa de Luz trabajaron desde la madrugada para atender caída de árboles, desprendimiento de ramas y la voladura de un techo. Hasta las 9 se habían registrado 18 reclamos en el Centro de Atención Ciudadana.

Los equipos de Servicios Públicos de la Municipalidad, la Cooperativa de Luz se encuentran trabajando en el lugar para solucionar los inconvenientes.

Según los registros disponibles, el fenómeno presentó ráfagas de viento de hasta 102 km/h. Hasta las 9:00 horas, se informaron 18 situaciones a través del Centro de Atención Ciudadana.

Pedidos

“Si algún vecino tiene un problema similar, puede comunicarse al Centro de Atención Ciudadana al 498-8888 o por WhatsApp al 3417388888”, indicó el secretario de Servicios y Espacios Públicos, Leandro Sánchez.

En relación al tema, Sánchez informó que “hasta las 9:00 horas del 3 de marzo hemos atendido 18 situaciones que van desde caída de árboles, desprendimiento de ramas y una voladura de techo de una casa en construcción”.

Acciones

Voladura de techo: 1 situación en Pje. Tandil al 1900.

Ramas desprendidas: 13 situaciones en Las Heras al 2200; Pavón y Libertador; Chubut al 1000; Libertador y Las Heras; Almafuerte al 2800; Caseros al 2800; 20 de Junio al 400; Levalle al 1900; San Juan al 1900; Pasaje 2 al 2000; Magallanes al 2800; Chubut al 1600; Esperanza al 1300.

Árboles caídos: 4 situaciones en Marcos Paz y Mitre; Alberdi al 3000; Cafferata al 2700; Bécquer al 2200, este caso el árbol cayó sobre un auto.

