Qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo en Santa Fe

Santa Fe tendrá un domingo caluroso y con chances de tormentas. Los vientos tendrán ráfagas intermedias.
Tras una semana con calor y algunas lluvias, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.
La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 20.3°C, con una humedad del 88% y vientos del norte con intensidades de 23-32 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).
El día arrancó con una mínima de 20°C y el termómetro alcanzaría los 28°C durante la tarde.
Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 23 - 32 km/h.
Mañana: El cielo permanecerá despejado, con temperaturas cercanas a los 20°C y vientos del norte a 23-32 km/h. Sin probabilidades de precipitación.
Tarde: La máxima del día llegará a 28°C. Los vientos del norte, con intensidades de 23-32 km/h. Probabilidades (10%-40%) de tormentas.
Noche: La temperatura descenderá a 21°C. Los vientos del norte, con intensidades de 23-32 km/h. Probabilidades (40%-70%) de tormentas.
El lunes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 29°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día. No hay precipitaciones.
El martes tendrá una mínima de 20° y una máxima de 29°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. No hay precipitaciones.