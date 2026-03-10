Morena Rial deja la cárcel: la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria tras un fuerte compromiso de su padre
La influencer deja el penal de Magdalena, luego de la decisión tomada por la Cámara de Casación bonaerense. El rol de Jorge Rial y el bienestar de su hijo menor, Amadeo, fueron los factores determinantes para la resolución judicial.
Uno de los puntos clave para que los jueces de la Cámara de Casación bonaerense accedieran al pedido de la defensa fue el compromiso formal presentado por su padre, Jorge Rial, y su hermana Rocío.
La situación procesal de Morena Rial (26) dio un vuelco definitivo este martes 10 de marzo. Tras permanecer 150 días privada de su libertad en la Unidad Penitenciaria 51 de Mujeres de Magdalena, la joven recibió la noticia que tanto esperaba: la Justicia le concedió la prisión domiciliaria. La medida, confirmada por su abogado Martín Leiro, permitirá que la hija del histórico conductor de "Intrusos" abandone el régimen de encierro común para pasar a un monitoreo mediante tobillera electrónica.
El factor familiar: el aval de Jorge Rial
Uno de los puntos clave para que los jueces de la Cámara de Casación bonaerense accedieran al pedido de la defensa fue el compromiso formal presentado por su padre, Jorge Rial, y su hermana Rocío. El periodista, quien mantuvo una relación fluctuante con su hija mayor en los últimos años, asumió la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para que Morena cumpla con la detención en una vivienda familiar.
El periodista asumió la responsabilidad de garantizar las condiciones necesarias para que Morena cumpla con la detención en una vivienda familiar.
Según trascendió desde el entorno judicial, el escrito presentado por el conductor fue fundamental para asegurar que la imputada no incurra en nuevos incumplimientos, motivo por el cual se le había revocado la excarcelación meses atrás.
El bienestar de su hijo y la salud emocional
La resolución judicial no solo se basó en el respaldo familiar, sino primordialmente en el bienestar de Amadeo, el hijo menor de Morena. El pequeño se encontraba al cuidado de su abuelo y su tía mientras su madre cumplía la detención. La defensa argumentó con éxito que la separación prolongada estaba afectando el desarrollo del niño y la estabilidad emocional de la joven.
"Cuando la llamé estaba llorando de felicidad. No pudimos hablar mucho por el grado de emoción que tiene al saber que volverá a estar con su hijo", relató su abogado tras notificarse del fallo. Cabe recordar que su hijo mayor, Francesco Benicio, reside actualmente en Córdoba con su padre, Facundo Ambrosioni.
Morena Rial está procesada como presunta integrante de una organización delictiva dedicada a desvalijar viviendas en el Conurbano bonaerense, específicamente en la zona de Villa Adelina. Si bien la investigación continúa y la elevación a juicio oral es inminente, la Justicia valoró un "cambio de actitud" en la joven durante su estadía en Magdalena.
Morena Rial con uno de sus hijos.
Durante su tiempo en prisión, Morena se desempeñó en tareas administrativas y colaboró en la biblioteca del penal, mostrando una conducta que los magistrados consideraron favorable para otorgarle este beneficio, siempre bajo un estricto monitoreo electrónico y la prohibición de salida sin autorización judicial.
La salida de Morena Rial de la cárcel de Magdalena marca el fin de uno de los capítulos más oscuros en la vida de la mediática, pero no el fin de sus problemas legales. Ahora, desde la comodidad de un hogar pero bajo la sombra de una tobillera, deberá enfrentar el proceso penal que determinará su culpabilidad o inocencia. La mirada de la sociedad, y especialmente de la Justicia, estará puesta en su capacidad para respetar las reglas que hoy le devolvieron la posibilidad de abrazar a sus hijos.