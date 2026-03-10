Tras cinco meses de detención

Morena Rial deja la cárcel: la Justicia le otorgó la prisión domiciliaria tras un fuerte compromiso de su padre

La influencer deja el penal de Magdalena, luego de la decisión tomada por la Cámara de Casación bonaerense. El rol de Jorge Rial y el bienestar de su hijo menor, Amadeo, fueron los factores determinantes para la resolución judicial.