Se filtró una foto de Morena Rial en la cárcel y despertó rumores de romance
La mediática reapareció en redes sociales con una imagen tomada dentro del penal de Magdalena que rápidamente se viralizó y generó especulaciones entre los usuarios por una videollamada que mantenía con un joven.
Morena sigue en el penal de Magdalena a la espera del arresto domiciliario para estar con su bebé.
Morena Rial reapareció en redes sociales después de que varias de sus cuentas de Instagram fueran cerradas por promocionar casinos ilegales. Aunque actualmente mantiene un perfil mucho más bajo y con pocos seguidores, continúa activa desde la cárcel de Magdalena, donde permanece detenida desde octubre.
En las últimas horas, una imagen que se habría tomado dentro de su celda comenzó a circular en internet. La foto se viralizó rápidamente y generó comentarios entre los usuarios, ya que en ella la mediática aparece con un corpiño verde flúo y el cabello rubio, además de protagonizar una videollamada que despertó sospechas sobre un posible nuevo vínculo sentimental.
La fotografía que comenzó a circular en redes sociales mostró a Morena Rial dentro del lugar donde se encuentra detenida. En la imagen, la influencer posa frente a la cámara mientras mantiene una videollamada con un joven.
El detalle de la llamada no pasó desapercibido para los usuarios, que rápidamente comenzaron a especular sobre la posibilidad de un nuevo romance. Junto a la imagen, se podía leer un breve mensaje: “Vos siempre”, acompañado de un corazón.
La foto que se filtró de Morena en la cárcel.
La difusión de la foto generó revuelo en redes sociales, especialmente porque la mediática intenta mantener un perfil bajo mientras atraviesa su situación judicial.
El deseode obtenerdomiciliaria
Mientras permanece detenida, Morena espera que la Justicia le conceda el arresto domiciliario para poder reencontrarse con sus hijos, quienes recientemente iniciaron el ciclo escolar.
Su hijo menor, Amadeo, asiste a sala maternal en Buenos Aires, mientras que Francesco Benicio cursa segundo grado en Córdoba. La posibilidad de regresar a su casa para poder estar cerca de ellos es uno de los principales objetivos de la mediática en este momento.
Cómo vive en el penal de Magdalena
Actualmente, Morena Rial se encuentra alojada en la Unidad 51 del penal de Magdalena, ubicada a más de 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó su abogado, Martín Leiro, la joven está en el sector conocido como “buzones”, un área separada del resto de las internas.
La imagen de Morena Rial detenida recorre las redes sociales.
La celda cuenta con una ventana, baño, cama de hormigón, colchón ignífugo y frazadas. Desde ese espacio, la mediática pasa sus días mientras espera novedades sobre su situación judicial.
De acuerdo con lo que trascendió en distintos programas de televisión, Morena ocupa parte de su tiempo realizando tareas administrativas dentro del penal y colaborando en la biblioteca.
La detención de una amiga
En medio de este contexto, la joven también atravesó un momento emocional complicado al enterarse de la detención de una amiga cercana que la visitaba con frecuencia.
Según comentó Alejandro Cipolla, la mujer detenida, llamada Evelyn, solía llevarle comida y productos de higiene personal durante sus visitas.
“Para Morena era casi su mundo, porque era una de las pocas personas que iba todas las semanas”, expresó Cipolla al referirse a la situación que afecta actualmente a la mediática.