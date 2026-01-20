#HOY:

Detuvieron a una amiga de Morena Rial acusada de robos en viviendas de la Costa Atlántica

Una joven de 26 años cercana al entorno de una figura pública fue detenida por su presunta implicación en hurtos a casas de zonas turísticas, tras una exhaustiva investigación.

La modalidad de robo de la amiga de Morena consistía en identificar inmuebles sin ocupantes para luego ingresar y sustraer distintos elementos de valor.
Una mujer del entorno cercano de Morena Rial fue detenida en las últimas horas, acusada de participar en una serie de robos a viviendas ubicadas en distintas localidades de la Costa Atlántica. La aprehensión se concretó tras una investigación que incluyó denuncias previas, tareas de inteligencia y allanamientos, y la causa quedó en manos de la Justicia bonaerense.

Quién es la mujer detenida

La detenida fue identificada como Evelyn Martínez, señalada como una de las personas más cercanas a la hija del conductor Jorge Rial. El dato que amplificó el impacto mediático del caso es que la mujer cumplía el rol de garante domiciliaria de Morena Rial, vínculo que ahora quedó bajo la lupa judicial.

Según trascendió, Martínez fue arrestada luego de que la Policía lograra vincularla con una serie de hechos delictivos ocurridos durante la temporada de verano, cuando numerosas viviendas permanecen deshabitadas.

.La detenida fue identificada como Evelyn Martínez, señalada como una de las personas más cercanas a la hija del conductor Jorge Rial.

La modalidad de los robos

De acuerdo a la información oficial, los robos se habrían producido en casas ubicadas en zonas turísticas de la Costa Atlántica. La modalidad consistía en identificar inmuebles sin ocupantes para luego ingresar y sustraer distintos elementos de valor.

Durante los procedimientos realizados, efectivos policiales secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentación y otros objetos que ahora serán peritados para determinar si están relacionados con los hechos investigados. No se descarta que haya más personas involucradas.

El operativo policial

La detención fue el resultado de una investigación que se extendió durante varias semanas. A partir de denuncias y datos recolectados, la Policía llevó adelante tareas de seguimiento que permitieron identificar a la sospechosa y avanzar con los allanamientos.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá definir en los próximos días la situación procesal de la mujer, mientras continúan las diligencias para establecer el alcance de su participación y si actuaba sola o como parte de una banda organizada.

.La aprehensión se concretó tras una investigación que incluyó denuncias previas, tareas de inteligencia y allanamientos, y la causa quedó en manos de la Justicia bonaerense.

Repercusiones y contexto

El caso tuvo una rápida repercusión en redes sociales y en los medios, debido al vínculo de la detenida con Morena Rial, quien está al tanto de la situación según confirmó su abogado. Por el momento, no trascendió que la hija del conductor haya sido citada a declarar, ya que su nombre aparece mencionado únicamente por la relación personal con la acusada.

Mientras la investigación avanza, la Justicia busca determinar responsabilidades y esclarecer el destino de los elementos secuestrados. El episodio vuelve a combinar actualidad policial y exposición mediática, y podría sumar nuevas derivaciones en los próximos días.

