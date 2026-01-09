El inesperado regalo que recibió Morena Rial de su papá para calmar "la ansiedad" en la cárcel
El abogado Martín Leiro dio detalles del día a día de la hija de Jorge Rial: habló del impacto emocional por los reveses judiciales, confirmó que se separó. También contó qué tareas realiza dentro del penal.
Detenida en Magdalena: el presente de Morena Rial, sin domiciliaria y con fuerte desgaste emocional.
Martín Leiro, abogado de Morena Rial, brindó este viernes detalles sobre el presente de la joven en la Unidad Penal de Magdalena y explicó de qué manera Jorge Rial acompaña su estadía en prisión, mientras la causa judicial sigue sin una definición que habilite un cambio de régimen.
Según se informó, Morena fue detenida a fines de septiembre del año pasado tras incumplir una serie de requisitos impuestos por la Justicia en el marco de la investigación por el robo en banda a una vivienda de Villa Adelina. Desde entonces permanece alojada en el penal, luego de que fracasaran los intentos para obtener prisión domiciliaria.
En diálogo con La Posta del Espectáculo (conducción de Gustavo Méndez), Leiro describió el desgaste emocional que atraviesa su defendida mientras espera novedades. “La angustia de Morena tiene que ver con las expectativas que se fueron generando”, señaló, al enumerar promesas de resultados que no se concretaron y que, dijo, terminaron en frustración.
En ese marco, el letrado también cuestionó el trato judicial que recibe: afirmó que, a su entender, no se la está evaluando “de la misma manera que a otras personas ante la ley” y atribuyó parte del endurecimiento a presiones del “qué dirán”, aclarando que se trata de una opinión personal.
Martín Leiro, el abogado de Morena Rial.
Leiro reveló además un detalle íntimo del día a día en el penal y el rol de su padre en ese aspecto: contó que en una visita le llevó una heladera comprada por Jorge Rial y explicó el motivo. “Ella tiene un TOC y consume hielo de manera permanente, eso le calma la ansiedad y le hace bien”, dijo, y agregó que al principio le costó adaptarse a la alimentación del lugar, aunque con el tiempo logró acomodarse.
Por último, el abogado confirmó que Morena ya no está en pareja y habló de cambios en su entorno familiar: sostuvo que fortaleció el vínculo con su familia y que volvió a comunicarse con Facundo, el padre de su hijo Francesco. También indicó que realiza tareas dentro del penal vinculadas al control de legajos e información de los internos.