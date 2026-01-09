Está detenida en Magdalena

El inesperado regalo que recibió Morena Rial de su papá para calmar "la ansiedad" en la cárcel

El abogado Martín Leiro dio detalles del día a día de la hija de Jorge Rial: habló del impacto emocional por los reveses judiciales, confirmó que se separó. También contó qué tareas realiza dentro del penal.