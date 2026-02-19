Escándalo en el Servicio Penitenciario

Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel y publicó un video desde el penal de Magdalena

Tras la revocación de su excarcelación en una causa por robos en San Isidro, la mediática reapareció en su Instagram. Con un filtro de pecas y reggaetón, envió un mensaje desde su celda mientras espera el juicio oral.