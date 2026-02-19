Morena Rial rompió el silencio desde la cárcel y publicó un video desde el penal de Magdalena
Tras la revocación de su excarcelación en una causa por robos en San Isidro, la mediática reapareció en su Instagram. Con un filtro de pecas y reggaetón, envió un mensaje desde su celda mientras espera el juicio oral.
El hermetismo del Penal de Magdalena se vio sacudido por la actividad digital de su interna más mediática.Morena Rial (27), quien permanece detenida tras una dura resolución judicial, logró burlar las restricciones de comunicación para enviar un mensaje directo.
A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó un video que marca su "regreso" mediático, aún habitando un pabellón del Servicio Penitenciario Bonaerense.
La situación procesal de Morena es crítica. La joven se encuentra tras las rejas luego de que la Justicia decidiera revocarle la excarcelación de la que gozaba.
El motivo fue el incumplimiento reiterado de las condiciones impuestas en la causa que la investiga como presunta integrante de una banda dedicada a robos en viviendas (modalidad "escruche") en la zona de San Isidro. Ante las faltas de la mediática, la justicia ordenó su detención efectiva mientras espera el inicio del juicio oral.
Un video entre pecas y reggaetón
En su perfil de Instagram, Morena actualizó su biografía con una frase cortante: “Volví, ya fue. Única cuenta. Mamá de Fran y Amadeo”. Sin embargo, lo que encendió la polémica este miércoles fue una historia donde se la ve en primer plano, utilizando un filtro que le suma pecas al rostro.
En el clip, Morena hace lip-sync del tema "Cuando no era cantante", de El Bogueto y Yung Beef. La elección de la letra, cargada de jerga urbana y referencias a la resistencia, parece ser un mensaje para sus detractores y para su propio entorno familiar.
A pesar de la gravedad de la acusación —integrar una asociación ilícita para delinquir—, la hija de Jorge Rial se mostró relajada y desafiante ante la cámara.
El posteo de More Rial.
¿Cómo accedió a las redes sociales?
La publicación disparó una alerta inmediata en la Unidad 51 de Magdalena. Si bien el uso de celulares en las cárceles bonaerenses está permitido bajo protocolos específicos para mantener vínculos familiares, el acceso a redes sociales y la generación de contenido público están prohibidos.
Las autoridades investigan si el dispositivo fue ingresado de forma ilegal o si Morena utilizó de manera indebida el teléfono autorizado. La frescura del video y el uso del filtro sugieren que fue capturado en tiempo real dentro de la celda, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias que compliquen aún más su situación procesal ante el juzgado de San Isidro.
La mediática reapareció en su Instagram.
El contraste de una vida en crisis
En su feed, las selfies de sus días de libertad conviven con esta nueva realidad de encierro. Mientras su padre mantiene un silencio absoluto y se enfoca en su carrera, Morena parece haber decidido que su mejor defensa es la provocación digital.
Para la joven de 27 años, el "volví" de su biografía es un aviso de que no piensa pasar desapercibida, incluso cuando la acusación de liderar una banda de delincuentes la tiene a las puertas de un juicio que podría terminar en una condena de cumplimiento efectivo por varios años.