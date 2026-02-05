Tras las rejas

Morena Rial celebrará su cumpleaños en prisión y solo una persona podrá acompañarla: de quién se trata

En un contexto judicial complejo, la joven recibirá sus 27 años bajo estrictas restricciones carcelarias. La imposibilidad de realizar una reunión familiar, aun en una fecha simbólica, refleja el alcance de las medidas judiciales y las limitaciones propias de sus delicada situación.