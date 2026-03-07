Este viernes

Detuvieron a una mujer que le robó la mochila a una empleada de la terminal de ómnibus santafesina

La sospechosa tiene 46 años y fue trasladada hasta la Estación Sur, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación. El elemento sustraído fue devuelto a su dueña, una trabajadora de 61 años.