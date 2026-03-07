#HOY:

Detuvieron a una mujer que le robó la mochila a una empleada de la terminal de ómnibus santafesina

La sospechosa tiene 46 años y fue trasladada hasta la Estación Sur, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación. El elemento sustraído fue devuelto a su dueña, una trabajadora de 61 años.

La sospechosa fue atrapada en el hall de la terminal. Foto: ArchivoLa sospechosa fue atrapada en el hall de la terminal. Foto: Archivo
Una mujer de 46 años fue detenida en horas de la noche de este viernes, luego de que le robara la mochila a una empleada de limpieza de la Terminal de Ómnibus General Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

El arresto fue realizado por personal del Comando Radioeléctrico, luego de un aviso registrado en la Central de Emergencias 911.

La sospechosa fue atrapada cuando intentaba salir del edificio, en el hall.

Investigación

La mujer fue trasladada hasta la Estación Sur y la mochila fue entregada a la víctima, de 61 años, quien presta servicio de mantenimiento en el lugar.

El caso fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

