Se incendió un auto en avenida Gorriti

Un automóvil ardió este martes, en horas del mediodía, en donde la avenida Gorriti es “cortada” por calle Padre Dusso, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.
Ocurrió cerca del mediodía de este martes, en la intersección con calle Padre Dusso. Una dotación de bomberos debió intervenir para extinguir las llamas, que provocaron daños importantes en el vehículo.
El incidente no dejó lesionados que lamentar, pero obligó la intervención de una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I.
El vehículo incendiado fue un Ford Sierra de color gris, alimentado a nafta y a gas natural comprimido (GNC).
Los bomberos extinguieron el fuego y desconectaron de manera preventiva la batería.
Según trascendió, el fuego afectó de manera total el motor, y de forma parcial la óptica delantera del lado del acompañante, el torpedo del habitáculo de conducción y las ruedas delanteras. También provocó el “ampollamiento” de la pintura en el capot.
En el lugar, prestó colaboración personal del Comando Radioeléctrico.