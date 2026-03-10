#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Capibaras XV
Santa Fe

Se incendió un auto en avenida Gorriti

Ocurrió cerca del mediodía de este martes, en la intersección con calle Padre Dusso. Una dotación de bomberos debió intervenir para extinguir las llamas, que provocaron daños importantes en el vehículo.

Los daños fueron muy importantes en el automóvil. Foto: El LitoralLos daños fueron muy importantes en el automóvil. Foto: El Litoral
Seguinos en
Por: 

Un automóvil ardió este martes, en horas del mediodía, en donde la avenida Gorriti es “cortada” por calle Padre Dusso, en la zona norte de la ciudad de Santa Fe.

El incidente no dejó lesionados que lamentar, pero obligó la intervención de una dotación de la Agrupación de Bomberos Zapadores de la Unidad Regional I.

Daños

El vehículo incendiado fue un Ford Sierra de color gris, alimentado a nafta y a gas natural comprimido (GNC).

Los bomberos extinguieron el fuego y desconectaron de manera preventiva la batería.

Según trascendió, el fuego afectó de manera total el motor, y de forma parcial la óptica delantera del lado del acompañante, el torpedo del habitáculo de conducción y las ruedas delanteras. También provocó el “ampollamiento” de la pintura en el capot.

En el lugar, prestó colaboración personal del Comando Radioeléctrico.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Santa Fe Ciudad
Quemacoches
Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro