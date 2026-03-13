Recibió a Vranicich y a Merlo

Respaldo de Pullaro a la acción del MPA contra la violencia y el narcotráfico

El mandatario resaltó que desde el inicio de la gestión tomó la decisión de luchar contra la violencia y el narcotráfico en todas sus dimensiones. Desde el Ministerio Público Fiscal se recalcó la importancia del trabajo coordinado.