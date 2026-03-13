Respaldo de Pullaro a la acción del MPA contra la violencia y el narcotráfico
El mandatario resaltó que desde el inicio de la gestión tomó la decisión de luchar contra la violencia y el narcotráfico en todas sus dimensiones. Desde el Ministerio Público Fiscal se recalcó la importancia del trabajo coordinado.
Pullaro y Cococcioni con autoridades del MPA en la sede del gobierno en Rosario. Crédito: Gobierno de Santa Fe
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, subrayó que desde que inició su gestión el narcotráfico retrocedió, como también lo hicieron los índices de homicidios, pero remarcó que "no hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja".
Lo señaló el mandatario luego del encuentro realizado en Rosario con los fiscal General, Cecilia Vranicich; el fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo; el jefe de la Unidad Fiscal de Microtráfico, Franco Carbone; y la fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani.
La reunión se dio en el marco de una semana marcada por la disputa entre el fiscal Merlo y jueces penales de Rosario por la aplicación de la Ley de Microtráfico que permite a la provincia investigar delitos de drogas que antes eran de competencia federal. El colegio de jueces entendió que una causa debía ser llevada adelante por la justicia federal y no por la santafesina lo que originó una fuerte declaración de Merlo.
El gobernador de provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. Crédito: Gobierno de la provincia
Los jueces de Cámara cuestionaron la constitucionalidad de ciertos procedimientos de allanamiento y detención realizados por la policía provincial bajo directivas del MPA. Merlo defendió la legalidad de lo actuado y planteó una resistencia técnica y política. El caso escaló hasta Legislatura y la auditoría de control del propio MPA.
Pullaro, acompañado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvo el encuentro de trabajo con Vranicich, para evaluar los resultados de las acciones que se implementaron en conjunto contra la violencia y el narcotráfico. La fiscal general insistió en marcar la importancia el trabajo coordinado como lo establecen expresamente la Constitución nacional y la provincial.
María Cecilia Vranicich en la asamblea legislativa. Crédito: Archivo El Litoral
Desde el MPA se transmitió a Pullaro y a Cococcioni la afirmación de mantener la política de persecución penal priorizada en violencias altamente lesivas atravesadas por microtráfico. Además insistieron en el convencimiento jurídico y de política institucional que dichas investigaciones son incumbencia del MPA máxime cuando son precedidas de acuerdos y trabajo conjunto con los fiscales federales del Ministerio Público Fiscal.
Pullaro destacó que "cuando comenzamos a gobernar esta provincia tomamos la decisión de luchar contra la violencia y el narcotráfico en todas sus dimensiones", y recordó que el 13 de marzo 2023 "teníamos en la provincia de Santa Fe 112 homicidios; tres años después tenemos 22. Esto es producto de haber enfrentado el tráfico de estupefacientes, y la violencia que generaba, en muchos barrios y ciudades de la provincia de Santa Fe".
Precisó que junto a los fiscales que integran la Unidad de Microtráfico y a las autoridades del Ministerio Público de la Acusación "estamos llevando adelante esta pelea que está dando los resultados que esperábamos en nuestra provincia", pero "no hay nada ganado, es una pelea de todos los días, con decisiones que son difíciles. Tenemos que seguir adelante y no dar un milímetro de ventaja".
Del encuentro, que se realizó en la Sede de Gobierno en la ciudad de Rosario, también participaron el fiscal Regional, Matías Merlos; el jefe de la Unidad Fiscal Especial de Microtráfico, Franco Carbone; y la fiscal de la Coordinación de Fiscales para la Gestión Estratégica y Persecución Penal por Objetivos Priorizados de la Fiscalía General del MPA, Carla Cerliani.