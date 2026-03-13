Repercusiones

Cruces por el edificio de Tribunales de Santa Fe en la apertura del Año judicial

Rafael Gutiérrez y María Cecilia Vranicich hablaron sobre la pulseada por el destino de la futura ala de los Tribunales santafesinos, que inicialmente tenía espacio reservados para los Ministerios de Acusación y de la Defensa, pero que ahora quedaron marginados por acordada de la Corte al no ser ya parte del Poder Judicial.