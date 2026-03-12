El presidente de la Corte abrió el año judicial

Gutiérrez: “La Justicia de Santa Fe se maneja con austeridad y eficiencia”

La independencia de poderes y la Justicia como factor “contra-mayoritario” en resguardo de los derechos. Santa Fe, una de las provincias con menor incidencia en presupuesto y menos personal. Los números de gestión, modernización, nuevo edificio, vacantes y flamante Oficina de la Mujer.