Gutiérrez: “La Justicia de Santa Fe se maneja con austeridad y eficiencia”
La independencia de poderes y la Justicia como factor “contra-mayoritario” en resguardo de los derechos. Santa Fe, una de las provincias con menor incidencia en presupuesto y menos personal. Los números de gestión, modernización, nuevo edificio, vacantes y flamante Oficina de la Mujer.
Gutiérrez encabezó el acto junto al gobernador Maximiliano Pullaro, y los ministros de la Corte Ruben Weder, Jorge Baclini, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta y Margarita Zabalza.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, encabezó el tradicional acto de apertura del año judicial remarcando la “austeridad, eficiencia y eficacia” con que se manejan los tribunales santafesinos, por efecto de la gestión planificada y la valía de sus integrantes, y aún contando con menos presupuesto y personal que las demás provincias.
Con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, y ante una amplia concurrencia de autoridades y representantes de la sociedad civil, el magistrado defendió firmemente la independencia de poderes, en un marco de colaboración, y con especial énfasis de la tarea judicial como garante de la Constitución y factor “contra mayoritario” en el diseño gubernamental.
“No es buena la judicialización excesiva ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá”, advirtió Gutiérrez.
En su discurso, Gutiérrez evitó cualquier confrontación directa, y no hizo referencia ni al proceso de renovación de la Corte impulsado por el gobierno (ni a su anunciada renuncia para este año), y sólo lateralmente a los efectos de la reforma constitucional.
En el inicio de su alocución hizo una expresa referencia al 8 de Marzo, “que nos convoca año tras año a luchar por una mayor igualdad de oportunidades para todas las infancias, mujeres y diversidades.
Tras aludir a las capacitaciones desarrolladas por la Corte en la materia, incluyendo el enfoque judicial con perspectiva de género, informó acerca de la creación de la Oficina de la Mujer, por acordada del pasado 10 de marzo.
Tensiones y diálogo
Luego de ello, y como contexto general, inscribió sus palabras en un momento en que, por efecto de las nuevas tecnogias y la hiperconexión, el mundo “se ve inmerso en diatribas y tensiones que conmueven los cimientos de certezas sobre las cuales las propias comunidades asentaban sus creencias.
“Los temas de importancia que eran objeto de debate en la sociedad, hoy pasaron a ser rehenes de algoritmos, donde usuarios ignotos y operadores contratados, reducen su consideración a triviales y vacuas frases de impacto, en la búsqueda de lograr mayor exposición y visualización a través del mundo virtual”, añadió.
Y, sobre esa base, estableció que “toda lógica argumentativa, y el enriquecimiento que aporta el análisis contrafáctico de una idea, se sintetiza en un compendio de caracteres desinteresado de cualquier verdad, y orientado a la tan ansiada viralización”.
Un ecosistema que produce “nuevos escenarios y conflictos que, de manera directa o indirecta, erosionan la credibilidad y utilidad de las instituciones” y exigen reivindicar los roles asignados. “Los grandes temas que hoy convocan nuestros esfuerzos y que afectan a la sociedad, nunca encontrarán una resolución que los comprenda si partimos de la base de confrontaciones y disputas”, resumió.
El rol de la Justicia
En ese punto, resaltó “la gran función que tiene que tener este Poder del Estado, mantener aquellas normas del funcionamiento social que no son otras que las que están en la Constitución; que en nuestro caso ha sido recientemente reformada, y en cuya materialización seguramente los convencionales han estado animados por los mejores deseos encaminados a fortalecer los referidos principios”.
Y aclaró que “no es una función partidaria. Porque todos los ciudadanos de esta provincia esperan que los jueces protejan sus derechos, y mantengan ese respeto que debe haber por cada uno de ellos, con independencia de cuáles son sus ideas, con independencia del partido al cual pertenecen, con independencia de si viven en la Capital o en el interior, o de la posición social que ocupen”.
“La arquitectura de nuestra Constitución Nacional no concibe la libertad sin un Poder Judicial que actúe como el último baluarte contra la arbitrariedad", dijo.
"La estabilidad de los magistrados y la independencia de los poderes políticos no son privilegios de casta, sino la armadura que protege la imparcialidad del juez: esa equidistancia sagrada que permite fallar sin temor a represalias ni esperanza de favores”, añadió.
Y dejó en claro que “sólo a través de una verdadera autonomía financiera y funcional, el Poder Judicial puede erigirse en un tercero desinteresado, capaz de transformar la letra fría de la ley en una justicia viva. En definitiva, un juez que no es independiente es un juez que no puede ser imparcial, y sin imparcialidad, el Estado de Derecho no es más que una promesa incumplida”.
División y colaboración
Con base en el concepto de la división de poderes, aclaró que “ello no obsta a una adecuada relación de coordinación y colaboración en el sistema de tripartición de funciones que establece la Constitución.
"Pero no puede por otro lado debilitar, el riguroso resguardo que debe flanquear una indebida intromisión en potestades ajenas, en tanto se pondría en riesgo el delicado esquema de frenos y contrapesos que hacen de nuestra nación una república”, precisó
“En el estatuto constitucional del poder, nosotros observamos que hay un principio básico que es el gobierno de las mayorías, y las mayorías eligen a sus representantes. Y son esos representantes en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo los que tienen que cumplir con ese mandato que le otorgan las mayorías”, explicó.
Y, a propósito de ello, marcó que “los jueces tienen otra función, son un poder contra mayoritario que debe poner límites a las decisiones de esas mayorías cuando contradicen a la Constitución, cuando afectan los derechos individuales”.
“No es buena la judicialización excesiva ni tampoco es bueno que los jueces, sin renunciar a nuestra función de poner límites, vayamos más allá”, advirtió. Lo que tiene correlato en “el diálogo, el debate, la participación de todos en las decisiones”.
Austeridad, eficiencia y eficacia
A partir de ese punto, Gutiérrez estructuró su discurso tomando como pilares los conceptos de “austeridad, eficiencia y eficacia”, en lo que podría interpretarse como una velada respuesta a las críticas del gobernador Pullaro, cuando habla de un Poder Judicial “caro e ineficiente”.
Al respecto, el presidente de la Corte puso de resalto que “en los últimos diez años el porcentaje de incidencia de este Poder Judicial en el presupuesto de la Provincia de Santa Fe ha sido del 3,33% promedio; habiendo pasado a ser del 2.7% este año, en tanto la reforma constitucional separó al Ministerio Público de la Acusación y al Ministerio Público de la Defensa de este Poder Judicial”.
Entre la nutrida concurrencia de autoridades políticas, judiciales, académicas y de la sociedad civil, dos ex gobernadores mencionados en el discurso: Antonio Bonfatti y Omar Perotti. También las titulares del MPA y la Defensa, María Cecilia Vranicich y Estrella Moreno Robinson. Y un ex ministro de la Corte, Rodolfo Vigo.
“En este camino, podemos señalar que de las 23 provincias que conforman la República Argentina, nuestro Poder Judicial ocupa el número 20 en el órden de asignación de recursos”, acotó.
Tomando otro parámetro, marcó que Santa Fe “es la provincia con menos agentes por cantidad de habitantes en toda la república Argentina” y que la planta del Poder Judicial, de 3409 personas, no se ha modificado en los últimos cinco años, pese al incremento tanto de la población y como de la litigiosidad.
“Por último, y para no abrumar con más datos, cierro esta descripción precisando que anualmente ingresan y son atendidas en esta Casa de Justicia más de 243 mil causas, de las cuales 224 mil corresponden al derecho privado y 18 mil al derecho penal.
Produciéndose como resultado de ello, más de 216 mil Autos y sentencias anualmente en todo el territorio provincial”, apuntó.
Modernización y gestión
Como explicación de esta “eficiencia y eficacia” con recursos menores a los solicitados anualmente, puso de relieve el proceso de modernización iniciado 20 años atrás, que pasó de informatización integral a la digitalización de expedientes, la despapelización y finalmente la incorporación de la Inteligencia Artificial.
“En números concretos, desde la implementación del proceso digital, allá por el año 2020, y hasta a la actualidad, ingresaron más de 650 mil demandas y 15 millones de escritos en dicho formato; los cuales fueron remitidos por profesionales del derecho desde diferentes partes del mundo donde cuentan con conexión a internet”, recordó. Y añadió allí la incorporación de la firma digital.
Gutiérrez también aludió a la modificación de procesos (muchos luego recogidos en reformas legislativas) y la reestructuración de unidades jurisdiccionales, sin incremento de costos ni de personal.
Rescató la puesta en marcha del juicio por jurados, que ya se materializó en cinco oportunidades (uno en San Cristóbal, uno en Reconquista, tres en la ciudad de Santa Fe), con la intervención de más de 140 ciudadanos, de los cuales 56 terminaron siendo efectivamente jurados.
“Para que ello fuera posible, nos encargamos de brindar la asistencia necesaria en pos de que cada uno de los jurados no deba preocuparse más que por cumplir su función”, indicó. Y agregó que, según una encuesta desarrollada posteriormente entre los jurados, esta práctica mejoró su percepción sobre el funcionamiento de la Justicia.
En materia de colaboración entre poderes, repasó el Plan Estratégico diseñado en 2006 en la gobernación de Jorge Obeid, el programa para la Reforma de la Justicia implementado en la gestión de Hermes Binner, el Plan de Infraestructura impulsado por Miguel Lifshitz y el plan “Santa Fe Más Justicia” en el mandato de Omar Perotti.
Gutiérrez dedicó una mención especial al Edificio Anexo de Tribunales, “uno de los desarrollos de infraestructura edilicia más importantes de las últimas décadas para este Poder Judicial”, que “vendrá a resolver definitivamente la crisis edilicia de esta sede, permitiendo la concentración del 90% de los tribunales, y dependencias en un punto concreto”, y que ubicó en “abril o mayo próximo”.
En similar política de gobierno, enmarcó que la próxima inauguración de un moderno eificio en la ciudad de Casilda.
Vacantes y compromiso
A modo de recapitulación, cifró todo esto en los preceptos de austeridad, eficiencia y eficacia, pero con el concurso insoslayable de “la calidad de nuestros Magistrados, Funcionarios y Agentes. La calidad, capacidad y compromiso que todos demuestran de manera cabal día a día en el desarrollo de sus labores.
“Valores que se vieron reflejados a lo largo de todo el año pasado, donde se vivió un período histórico de 101 vacantes en la Magistratura (casi un 27% del total de jueces en funciones).
En esa ocasión, todos y cada uno de los titulares de sus respectivas unidades jurisdiccionales, no pusieron reparo alguno en hacerse cargo de uno, dos y hasta tres juzgados vacantes, incluso debiendo recorrer largas distancias entre diferentes distritos”, hizo notar.
“Si bien es cierto que a la fecha esta situación ha sido parcialmente atendida, no cabe soslayar que seguimos contando con 66 vacantes definitivas de Magistrados en toda la provincia", dijo.
"Por consiguiente, poder contar a la brevedad con la cobertura de esos cargos, implicará una mejora tangible en la eficiencia del servicio de justicia”, concluyó.
Con el mismo nivel de compromiso, destacó la tarea desarrollada desde el Centro de Capacitación Judicial, que permitió llevar adelante más de 70 actividades (entre cursos anuales, jornadas, talleres y seminarios), diseminadas en todo el territorio de la Provincia, por donde pasaron más de 3.700 personas (entre integrantes del Poder Judicial y profesionales externos).
De la misma manera, destacó el funcionamiento del sistema de mediación judicial gratuito. El cual desde sus inicios, en 1999, y hasta la actualidad ya lleva más de 88.000 mediaciones, con un índice de conciliación de más del 84% en todo el ejido provincial.
Bajo la premisa de “reconocer la realidad para transformarla, sin perder de vista los cimientos que nos sostienen”, Gutiérrez consignó que “mis colegas y quien les habla seguiremos ejerciendo el rol de guardianes de la Constitución con la seriedad que el momento histórico exige.
“Pero la justicia no es una tarea solitaria de este Poder. Por eso, invito a todos los sectores de la sociedad a renovar el valor del diálogo y el respeto por las instituciones. En tiempos de incertidumbre y de verdades fragmentadas por algoritmos, el Poder Judicial debe ser el faro de la certeza”, remató.