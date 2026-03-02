Tensión institucional

La Corte dispuso readecuar el anexo de tribunales de Santa Fe y el MPA rechazó el cambio de destino

El máximo tribunal provincial resolvió avanzar con readecuaciones en el edificio Anexo del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Fe y evaluar luego si cede espacios al Ministerio Público. La fiscal general del MPA María Cecilia Vranicich respondió que la decisión es “inaplicable e institucionalmente inaceptable”, reclamó precisiones sobre el avance de obra y anticipó eventuales acciones judiciales.