Articulación institucional

Fiscalía y el gobierno santafesino fijaron prioridades para reforzar respuestas ante la violencia de género

La fiscal general María Cecilia Vranicich se reunió con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y con la nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini. El encuentro sirvió para fijar una agenda común que incluye mejoras en la comunicación institucional, evaluación de riesgos, abordaje de varones violentos y dispositivos específicos para jóvenes.