Fiscalía y el gobierno santafesino fijaron prioridades para reforzar respuestas ante la violencia de género
La fiscal general María Cecilia Vranicich se reunió con la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, y con la nueva secretaria de Mujeres, Género y Diversidad, Andrea Travaini. El encuentro sirvió para fijar una agenda común que incluye mejoras en la comunicación institucional, evaluación de riesgos, abordaje de varones violentos y dispositivos específicos para jóvenes.
El encuentro se produjo este miércoles en la sede del MPA de la ciudad de Santa Fe. Foto: Prensa MPA
Travaini (izq) fue designada recientemente en el cargo por el gobernador Pullaro. Foto: Prensa Gobierno
De la reunión también participó la fiscal coordinadora para la Persecución Penal por Objetivos Priorizados, Carla Cerliani.
Según se informó oficialmente, Travaini —quien fue nombrada en el cargo por el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado 26 de enero— se presentó formalmente ante la titular del MPA y, a partir de allí, se avanzó en la definición de prioridades para los primeros meses del año.
Cuatro ejes
Fuentes del MPA y Gobierno coincidieron que durante el encuentro se trabajó sobre cuatro ejes centrales:
El primero fue la necesidad de establecer mecanismos estables de comunicación entre el organismo de la acusación y la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, con el objetivo de coordinar las intervenciones del denominado “segundo nivel” en relación con las víctimas de violencia de género.
En ese punto, se destacó la complejidad de los casos y la multiplicidad de actores que intervienen en la llamada “ruta crítica de atención”.
Otro de los aspectos abordados fue la importancia de fortalecer y ampliar los espacios destinados al abordaje de los varones que ejercen violencias por razones de género.
En ese sentido, se analizó la experiencia de dispositivos grupales que funcionan como instancias de concientización, tratamiento y eventual reinserción, ya sea ofrecidos de manera voluntaria o impuestos como reglas de conducta en el marco de procesos penales, generalmente a través de convenios con municipios y comunas.
El tercer eje estuvo vinculado a la necesidad de avanzar en la implementación de dispositivos de análisis y evaluación de riesgo para las víctimas de violencia de género, con criterios compartidos entre los distintos organismos del Estado.
La posibilidad de contar con un protocolo común que involucre a los ministerios de Seguridad y de Desarrollo Humano, junto con el MPA, fue señalada como una herramienta clave para mejorar la prevención y la respuesta ante situaciones críticas.
Agenda en marcha
En ese marco, se confirmó que el próximo martes se realizará una reunión con actores de los tres estamentos para profundizar ese trabajo.
Finalmente, se planteó la creación de dispositivos específicos para el abordaje de jóvenes menores de edad que cometen delitos de violencia de género y contra la integridad sexual, hechos que dan origen a investigaciones a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA).
Las fuentes coincidieron en que actualmente existen vacíos en este campo y que resulta necesario repensar las estrategias desde una lógica preventiva y territorial.
Tobilleras duales
Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Secretaría de Género ampliaron que la reunión tuvo como telón de fondo la construcción de “una agenda compartida”, principalmente centrada en la atención integral de la violencia de género.
También se analizó la implementación de las tobilleras duales. Foto: Archivo
Uno de los puntos sensibles fue la necesidad de mejorar el “ida y vuelta” de información respecto de la situación procesal de los varones imputados, ya que, si bien la fiscalía brinda información, muchas veces resulta difícil de procesar para las mujeres víctimas en los primeros momentos.
También se analizó la implementación de las tobilleras duales, cuyo uso fue anunciado en la provincia el 25 de noviembre pasado. Si bien el sistema ya se encuentra operativo, se reconocen limitaciones técnicas que condicionan su aplicación, como la necesidad de conexión al 911 y una distancia mínima entre víctima y victimario, lo que dificulta su utilización en algunas localidades.
En conjunto, las autoridades coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación interinstitucional, ajustar los dispositivos existentes y avanzar hacia una política más integral, que no sólo contemple la respuesta penal, sino también la prevención y el trabajo en el territorio.