Andrea Travaini será secretaria de Mujeres, Género y Diversidad

Será luego de varios meses en que la repartición estuvo acéfala ya que la radical anunció su renuncia el 25 de noviembre pasado, justo en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género.
Luego se supo que Tate permanecería como asesora ad honorem en la misma repartición, designación que se hizo por el decreto 3263 del 22 de diciembre.
En los últimos días, organizaciones feministas se manifestaron en una carta abierta para expresar su preocupación por la acefalía en un área cuya relevancia es indiscutible: los últimos datos indican que durante 2025 ocurrió un femicidio cada 34 horas. Y en lo que va de 2026, la tendencia se mantiene.
Quién es
Andrea Travaini es psicóloga por la Universidad Nacional de Rosario.
Antes de llegar a la gestión provincial tuvo un recorrido por la Municipalidad de la ciudad de sur donde fue Directora del Instituto de la Mujer, subsecretaria de Promoción Social y Coordinadora del Área de Niñez.
En noviembre de 2016 asumió como Secretaria de Niñez de la provincia, durante la gestión de Miguel Lifschitz.
En el actual mandato de Maximiliano Pullaro, fue designada al frente del Programa Nueva Oportunidad, concebido para darle contención a jóvenes de entre 12 y 35 años.