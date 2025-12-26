Alicia Tate será asesora ad honorem de la Secretaría de Género de la provincia
La histórica dirigente radical había presentado su renuncia como titular de la repartición a fines del mes pasado. Por decisión del gobernador, vuelve a vincularse al área aunque sin un cargo jerárquico. No fue anunciado aún el nombre de su reemplazante.
Tate no percibirá honorarios, aunque sí viáticos equivalentes al cargo de secretaria. Crédito: Manuel Fabatía.
Mediante decreto Nro. 3263 del pasado 22 de diciembre, el Poder Ejecutivo provincial designó a Alicia Tate como asesora ad honorem de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. La decisión implica que la histórica dirigente radical retoma el vínculo con la repartición, después de haber anunciado a fines de noviembre que presentaba su renuncia al cargo como Secretaria.
Desde entonces, no fue anunciado el nombre de quien la reemplazará, pero el reciente decreto del gobernador devuelve a Tate la posibilidad de tomar contacto con el área, aunque sin percibir honorarios. Sí se le reconocerán los gastos propios y derivados del ejercicio de la responsabilidad jerárquica que se le confiere, en concepto de viáticos. Éstos serán equivalentes a quien desempeña el cargo de Secretaria.
Surenuncia
El paso al costado de Alicia Tate fue anunciado en un acto público por el propio gobernador el mes pasado. Fue cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el gobierno presentaba la aplicación de las tobilleras duales para prevenir hechos de violencia de género.
Tate cuenta con una extensa trayectoria política y militancia en la Unión Cívica Radical y el feminismo.
En la ocasión, el mandatario agradeció a su colaboradora "el trabajo de estos casi 24 meses muy difíciles. En particular a la secretaria Alicia Tate, por el compromiso y el esfuerzo en estos casi dos años de trabajo", decía. La definió como "una mujer que vino a dejarle todo al gobierno", y recordó que su primer cargo público fue como asesor de la ahora ex funcionaria.
Alicia Tate milita en la Unión Cívica Radical desde los 20 años, fue diputada provincial en 1999, y diputada nacional en 2003, y acredita una intensa trayectoria en el feminismo. Su alejamiento es "por motivos personales" y su reemplazo está siendo analizado por la ministra Victoria Tejeda.
Jerarquía
El área de Género había adquirido el rango de Ministerio durante la gestión del ex gobernador Omar Perotti. El por entonces mandatario jerarquizó la repartición y creó desde 2021 el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad que hasta el momento venía funcionando como Secretaría. La primera ministra en asumir fue la actual diputada provincial Celia Arena, quien dejaría el cargo posteriormente para desempeñarse como ministra de Gobierno. Fue reemplazada por Florencia Marinaro.
Al asumir Maximiliano Pullaro en diciembre de 2023, modificación de la Ley de Ministerios mediante, retrotrajo la situación y devolvió al área de Género el rango de Secretaría. Desde entonces, el cargo fue ocupado por Alicia Tate quien renunció "por motivos personales" en noviembre último.