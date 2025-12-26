Decreto del Poder Ejecutivo

Alicia Tate será asesora ad honorem de la Secretaría de Género de la provincia

La histórica dirigente radical había presentado su renuncia como titular de la repartición a fines del mes pasado. Por decisión del gobernador, vuelve a vincularse al área aunque sin un cargo jerárquico. No fue anunciado aún el nombre de su reemplazante.