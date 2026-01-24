Asumirá como secretaria provincial

Con foco en la prevención de violencias, Travaini define la agenda en Género

Del “teléfono verde” que fue novedad en Rosario hace décadas a los discursos de odio, los primeros signos de maltrato en los noviazgos y las masculinidades que construyen los jóvenes. Desafíos en un área con fuerte impacto social que incluye a Diversidades.