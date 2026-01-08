Informe de Cepal

Sistemas de cuidado y licencia parental: claves para la autonomía económica de las mujeres

Con datos de la Argentina, la publicación repasa conceptos claves en la desigualdad frente al mundo laboral. Recomienda sostener el plan ENIA para prevenir el embarazo adolescente no intencional, distribuir la carga de las tareas de crianza, y promover el acceso a mejores puestos de trabajo y al crédito.