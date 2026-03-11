Sistema acusatorio

La Cámara respaldó la pena fijada tras el primer juicio por jurados de Santa Fe

El tribunal de Rafaela confirmó la sentencia dictada luego del histórico proceso realizado en 2025. Aunque el jurado descartó la calificación más grave impulsada por la fiscalía y consideró que el homicidio ocurrió en estado de emoción violenta, el juez técnico estableció una pena de cuatro años que ahora quedó ratificada en apelación.