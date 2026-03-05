Juicio por jurados

Condenan a prisión perpetua a dos hombres por el femicidio de Alejandra Vargas en San Justo

En un juicio por jurados realizado en los tribunales de Santa Fe, Julián Federico Obregón y Lucas Sebastián Páez fueron declarados culpables del femicidio de Alejandra Agustina Vargas, cometido en marzo de 2023 en la ciudad de San Justo. Tras un veredicto unánime del jurado popular, la jueza Cecilia Labanca dispuso la pena de prisión perpetua para ambos acusados, tal como lo habían solicitado los fiscales del Ministerio Público de la Acusación.