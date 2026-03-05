Suardi: sortearon 24 viviendas y avanza un nuevo barrio con inversión provincial

Con el objetivo de continuar reduciendo el déficit habitacional en distintas localidades del interior santafesino, el Gobierno Provincial realizó el sorteo para la adjudicación de 24 nuevas viviendas en Suardi, departamento San Cristóbal.
El Gobierno de Santa Fe realizó el sorteo para la adjudicación de 24 viviendas en Suardi, en el departamento San Cristóbal. El proyecto, que había quedado paralizado y fue reactivado por la actual gestión provincial, presenta un avance cercano al 70% y demandará una inversión superior a los 1.100 millones de pesos, acercando a numerosas familias al sueño de la casa propia.
El acto tuvo lugar en la Sala Estrada de Suardi y contó con la presencia del senador por el departamento San Cristóbal, Felipe Michlig; el director provincial de Intervención del Hábitat, Ramsés Medina; el diputado provincial Marcelo González; y el intendente de Suardi, Leandro Gastaldi.
Durante el acto, el senador Michlig reconoció “el compromiso del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, junto a todo el equipo de la Secretaría de Hábitat y Vivienda; porque reactivaron y sostuvieron estas obras. Frente a la paralización de más de 800 viviendas por parte del Gobierno Nacional, Santa Fe tomó la decisión de hacerse cargo y dar respuestas concretas a las familias que sueñan con el techo propio, como hoy ocurre en Suardi”.
Por su parte, Ramsés Medina recordó que “estas viviendas, cuando comenzamos la gestión junto al gobernador Maximiliano Pullaro, se encontraban paralizadas. Hoy ya se encuentran en proceso de finalización con un avance del 70%”.
Por su parte, el intendente Leandro Gastaldi señaló que “estas 24 viviendas son muy importantes para dar respuestas a la demanda habitacional de nuestra localidad. Quiero destacar la decisión del Gobierno Provincial de apostar por la vivienda en un contexto nacional complejo”.
El proyecto habitacional se construye en la manzana ubicada entre las calles San Martín, Santiago Gilli, Mario Locatelli y Pasaje Público. Cabe recordar que se encontraba paralizado al inicio de la gestión provincial y fue nuevamente licitado en noviembre de 2024 para su finalización.
La obra cuenta con una inversión provincial que supera los 1.100 millones de pesos.
Tras el sorteo, Alejandra, una de las vecinas que resultó adjudicada, contó: “soy de Entre Ríos pero vivo en Suardi hace más de 20 años y hace mucho que estamos soñando con la casa propia. Hoy, salir sorteada, es una alegría inmensa. Tener una vivienda propia lo es todo”.
En el caso de Yanina, otra de las adjudicatarias, dijo que “es la primera vez que me anoto, estoy muy feliz. Para mí la vivienda propia es el futuro de mis hijos y para un empleado común como yo es lo más grande que te puede pasar”.
Desde la Secretaría de Hábitat y Vivienda detallaron que el sorteo se realizó contemplando 18 cupos correspondientes a demanda general, mientras que las restantes fueron asignadas en tres cupos para personal de las fuerzas de seguridad, un cupo para bomberos voluntarios, una para personas con discapacidad motriz y una para personas otra discapacidad.
El proyecto contempla 22 prototipos compactos de dos dormitorios, con una superficie de 65 m², y dos viviendas compactas adaptadas para personas con discapacidad, de 70 m². Todas van a estar equipadas con calefones solares, incorporando tecnología sustentable para mejorar la eficiencia energética de los hogares.
Además, ya comenzaron las obras complementarias que incluyen redes eléctricas de baja tensión y alumbrado público, red vial y desagües pluviales, cordón cuneta, veredas peatonales y rampas, estabilizado granular, arborización y espacios verdes, consolidando un nuevo sector urbano planificado para la ciudad.