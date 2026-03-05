Departamento San Cristóbal

Suardi: sortearon 24 viviendas y avanza un nuevo barrio con inversión provincial

El Gobierno de Santa Fe realizó el sorteo para la adjudicación de 24 viviendas en Suardi, en el departamento San Cristóbal. El proyecto, que había quedado paralizado y fue reactivado por la actual gestión provincial, presenta un avance cercano al 70% y demandará una inversión superior a los 1.100 millones de pesos, acercando a numerosas familias al sueño de la casa propia.