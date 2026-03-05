Edición 2026

Con participación de familias, culminaron los Talleres de Verano en los jardines de Sunchales

Tras varias semanas de actividades recreativas y educativas, finalizaron los Talleres de Verano en los jardines municipales C. Ugalde y B. Giacosa, una propuesta que promovió el juego, la creatividad y el encuentro entre las infancias, las familias y los equipos de trabajo de distintas áreas del municipio.