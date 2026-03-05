Con participación de familias, culminaron los Talleres de Verano en los jardines de Sunchales

Con una jornada cargada de emoción y participación, se realizó el cierre de los Talleres de Verano desarrollados en los jardines municipales C. Ugalde y B. Giacosa.
Tras varias semanas de actividades recreativas y educativas, finalizaron los Talleres de Verano en los jardines municipales C. Ugalde y B. Giacosa, una propuesta que promovió el juego, la creatividad y el encuentro entre las infancias, las familias y los equipos de trabajo de distintas áreas del municipio.
La propuesta reunió durante varias semanas a niños y niñas que participaron de diferentes actividades recreativas, artísticas y educativas pensadas para disfrutar del período estival en un espacio de cuidado y aprendizaje.
Los equipos de trabajo de la Subsecretaría de Promoción de Derechos y de la Dirección de Educación acompañaron activamente la iniciativa, acercando distintas propuestas que fomentaron la creatividad, el juego y la construcción de vínculos entre los participantes.
Durante el desarrollo de los talleres, las infancias tuvieron la oportunidad de explorar, crear y compartir experiencias en un ambiente que promovió la participación y el respeto, consolidando un espacio donde el aprendizaje se combinó con la diversión.
Uno de los aspectos destacados de la iniciativa fue el trabajo conjunto entre distintas áreas municipales, lo que permitió fortalecer el acompañamiento a las infancias y generar propuestas integrales.
Los equipos involucrados trabajaron con compromiso y sensibilidad, priorizando el bienestar de los niños y niñas y generando instancias que favorecieron el desarrollo de habilidades sociales, la expresión artística y el disfrute de actividades recreativas.
Este enfoque interáreas permitió enriquecer la experiencia y potenciar el alcance de la propuesta, que busca consolidarse como una alternativa educativa y recreativa durante el receso escolar.
La jornada de cierre tuvo como protagonistas a los propios niños y niñas, quienes compartieron con sus familias todo lo aprendido y vivido durante las semanas de talleres.
El encuentro permitió mostrar las producciones realizadas y revivir las experiencias que marcaron el desarrollo de la propuesta, en un ambiente de alegría y participación comunitaria.
Desde la organización destacaron el acompañamiento de las familias, que con su presencia y confianza contribuyeron a fortalecer este espacio que promueve el cuidado, el encuentro y la construcción de comunidad.
De esta manera, los Talleres de Verano en los jardines municipales se consolidan como una iniciativa que llegó para quedarse, reafirmando el compromiso de seguir generando propuestas destinadas a las infancias y a la integración de la comunidad.