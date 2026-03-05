Departamento Las Colonias

La historia migratoria cobra vida en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la inauguración de la exposición “Huellas de Nuestra Identidad”, una muestra de pasaportes italianos históricos que se abrirá este viernes 6 de marzo a las 20:00 en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, en el marco de la Fiesta de las Colectividades.