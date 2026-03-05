La historia migratoria cobra vida en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos

En adhesión a la tradicional Fiesta de las Colectividades de la Colonia San Carlos, el Gobierno de San Carlos Centro organiza una propuesta cultural que pone el foco en la memoria y la identidad de la comunidad.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a participar de la inauguración de la exposición “Huellas de Nuestra Identidad”, una muestra de pasaportes italianos históricos que se abrirá este viernes 6 de marzo a las 20:00 en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos, en el marco de la Fiesta de las Colectividades.
La exposición de pasaportes italianos históricos se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y permitirá recorrer documentos originales que formaron parte del proceso migratorio de numerosas familias que se asentaron en la región.
La muestra es organizada de manera conjunta con la Comisión de Turismo del COMITES Circunscripción Rosario, presidida por la consejera Antonela Novello, quien destacó la posibilidad de que vecinos y vecinas aporten documentación familiar para enriquecer la propuesta.
“Tu historia familiar puede ser parte de esta muestra única”, expresó.
Desde el Ejecutivo local subrayaron el valor simbólico de la iniciativa. El intendente Juan José Placenzotti remarcó el compromiso de reconstruir el relato del viaje que dio origen a muchas de las familias de la ciudad.
“Nos sentimos orgullosamente involucrados en reconstruir el relato del viaje que dio origen a nuestras familias. Los pasaportes no son solo documentos; son testimonios de valentía, sueños y el vínculo imborrable entre Italia y Argentina”, manifestó.
La exposición propone así un recorrido emotivo por las huellas documentales de la inmigración italiana, reforzando los lazos históricos y culturales que dieron forma a la identidad de la Colonia San Carlos y su comunidad actual.