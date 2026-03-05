Verano 2026 en la ciudad de Santa Fe: 235.000 turistas y $5.320 millones de impacto económico

El verano 2026 se encamina a terminar con un balance turístico positivo para la ciudad de Santa Fe. Según el relevamiento del Observatorio Turístico, no se estuvo ajeno al comportamiento de la media nacional, con menos consumo en términos reales a pesar del aumento de turistas en los picos que tuvo la temporada.
La merma de la actividad turística se evidenció, sobre todo, luego del feriado de carnavales. Asimismo, Santa Fe se ubicó entre los principales destinos urbanos y metropolitanos elegidos, consolidando una primera región geográfica de origen de turistas de pueblos y ciudades en 300 kilómetros a la redonda, según el análisis de datos relevados.
“En un contexto económico nacional no ideal y de mucha competencia regional e internacional de destinos, hemos logrado consolidarnos en un segmento turístico importante, siendo un destino urbano que ofreció una agenda de verano combinada con propuestas especiales temáticas y eventos, diagramada junto al sector privado”, comentó el Subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Santa Fe, Javier Dellamónica.
También destacó que el logro de consolidar una agenda de verano, que permitió detectar un perfil de turista que busca destinos urbanos que combinan propuestas gratuitas, eventos, servicios de calidad y naturaleza. “Nuestro año recién comienza, será intenso y estamos preparamos para lo que viene de la mano de una serie de eventos ya confirmados, que formarán parte de una planificación integral del calendario en la ciudad”, destacó el funcionario.
En este sentido, la Agenda de Verano 2026 tuvo un crecimiento del 36% en cantidad de nuevas propuestas y actividades respecto al año pasado, la cual se consolidó fuertemente desde su presentación formal, transformándose en una herramienta integradora, de impacto social y de consolidación de una política sostenible como atractivo turístico. La agenda moldeó un comportamiento social hacia el disfrute de la ciudad y sus Costaneras Este, Oeste y Paseo de la Laguna como escenarios principales, potenciado por los servicios como la gastronomía, y otros espacios de la ciudad Puerto y Centros/Avenidas Comerciales.
El impacto económico de la temporada alcanzó los $5.320.287.000.
Entre propuestas de paseos destacados, los paseos guiados gratuitos e inclusivos impulsados desde la Subsecretaría de Turismo, por primera vez incluyeron guía con lenguaje de señas, y fueron disfrutados por más de 250 personas. Asimismo, la Manzana Jesuítica fue visitada por más de 350 personas, el CODE tuvo más de 4.000 asistentes en sus turnos programados, el paseo de la Cervecería tuvo más de 900 personas, y más de 34.000 personas asistieron al cine de Ribera Shopping, por citar algunos ejemplos.
Impacto económico
El impacto del verano 2026 dejó un saldo de $5.320.287.000 según el relevamiento realizado por el Observatorio Turístico de la Municipalidad de Santa Fe, estimados en gasto de alojamiento $1.139.682.000, de gastronomía en $2.953.421.000 y entretenimiento en $1.227.184.000.
Aunque con mayor cantidad de turistas detectados en los Centros de Informes, y más de 235.000 personas que disfrutaron de actividades recreativas y/o eventos, se detectó una merma del 4% en el promedio general de ocupación en alojamientos registrados respecto al 2025, destacándose los servicios de cuatro estrellas con un promedio general superior al 50% con picos de 90% durante la temporada de verano.
Vale decir que el comportamiento registrado del turismo local no está ajeno a la media nacional mencionada por CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), donde se destacó mayor cantidad de turistas, aunque con disminución de gastos per cápita y menor tiempo de las estadías, y con una estacionalidad de picos turísticos muy marcada.
La Manzana Jesuítica, uno de los lugares más elegidos. Foto: Pablo Aguirre
El relevamiento realizado por el Observatorio Turístico de la Municipalidad de Santa Fe detectó el crecimiento del 5% de turistas en relación con los excursionistas. También se logró identificar turistas de 20 provincias (Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba como las principales) y de 14 países (Uruguay, España y Chile destacados) que visitaron la ciudad durante el verano, con una estadía promedio de 2.6 noches de pernocte. En este sentido, el verano evidenció picos turísticos muy marcados, entre los que se destacaron la primera quincena de enero y el feriado de carnavales.
Por último, en materia de universos digitales, el perfil oficial en la plataforma Instagram @turismosantafecapital logró un crecimiento orgánico durante los meses de enero y febrero de más de 2.000 seguidores. Asimismo, se lograron más de 587.000 visualizaciones de contenidos turísticos de la ciudad, en el cual un 43% fue visto por “No Seguidores” lo que permitió extender, a nivel digital, la presencia nacional e internacional del destino Santa Fe Capital.