Feriado de Carnaval récord: fuerte impacto en Santa Fe y alta ocupación en todo el país
Más de 3 millones de personas viajaron por el país durante el fin de semana largo y el gasto superó el billón de pesos. En Santa Fe, el movimiento económico fue superior a los $24.500 millones, con picos de ocupación en complejos sobre el río y una agenda cultural masiva.
La provincia de Santa Fe tuvo una agenda cultural que convocó a miles de personas.
El fin de semana largo de Carnaval 2026 dejó cifras históricas para el turismo interno argentino. Más de 3 millones de personas se movilizaron por distintos puntos del país y el impacto económico global superó el billón de pesos, impulsado por el consumo en alojamiento, gastronomía, transporte y espectáculos.
En ese escenario, la provincia de Santa Fe tuvo un desempeño destacado, con fuerte presencia de visitantes y una agenda cultural que convocó a miles de personas.
En Santa Fe
En territorio santafesino, el movimiento económico superó los $24.500 millones, según datos oficiales del gobierno provincial. La ocupación promedio alcanzó el 71%, con picos del 87% en cabañas ubicadas sobre el río Paraná, el Carcarañá y zonas de lagunas, reflejando la preferencia por propuestas de cercanía con la naturaleza.
Disfrutando de la playa en la ciudad de Santa Fe Créditos: Manuel Fabatia
Se estima que cerca de 50.000 turistas llegaron a la provincia, mientras que más de 400.000 personas —entre residentes y visitantes— participaron de las distintas actividades culturales y recreativas.
Los principales focos de convocatoria fueron “Rosario es Carnaval”, los Carnavales de Reconquista, los festejos en San Lorenzo y la Fiesta de Carnaval en Arequito, además de otras celebraciones distribuidas en distintas localidades.
En Rosario, los hoteles de tres y cuatro estrellas registraron niveles de ocupación de entre el 70% y el 80%, con estadías promedio de dos noches. La agenda incluyó shows masivos y propuestas culturales que dinamizaron la actividad gastronómica y comercial.
Tomando unos mates al lado del río en Rosario. Créditos: Fernando Nicola
En la ciudad de Santa Fe, el Observatorio Turístico municipal informó una ocupación del 75% en hoteles cuatro estrellas —con picos del 90%— y del 75% en hoteles boutique, donde algunos establecimientos alcanzaron el 100%. La estadía promedio fue de cuatro noches y el gasto diario estimado por persona rondó los $228.000, incluyendo alojamiento, comidas y actividades.
El resultado consolidó al Carnaval como uno de los eventos más fuertes del calendario provincial, no sólo por su dimensión cultural sino también por su impacto económico en comercios, bares y servicios.
La provincia de Provincia de Buenos Aires volvió a ser uno de los principales polos de atracción, con fuerte movimiento hacia la Costa Atlántica; según datos que difundió la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
En Mar del Plata, la ocupación superó el 80%, mientras que destinos del interior como Lincoln —Capital Nacional del Carnaval Artesanal— también mostraron altos niveles de reservas. El tránsito hacia la costa fue intenso, especialmente por las rutas 2 y 11.
En la Ciudad de Buenos Aires, la ocupación hotelera alcanzó el 83%, el mejor registro para esta fecha en los últimos cinco años. La llegada de visitantes fue impulsada por una nutrida agenda cultural y artística, con recitales internacionales, festivales y actividades deportivas que atrajeron tanto a turistas nacionales como extranjeros.
Por su parte, Córdoba registró niveles de ocupación cercanos al 90% en numerosos destinos turísticos. Localidades del Valle de Punilla, como Villa Carlos Paz y Capilla del Monte, estuvieron entre las más elegidas. El evento musical Cosquín Rock volvió a consolidarse como uno de los grandes atractivos del verano y explicó parte del flujo de visitantes.
En tanto, Entre Ríos vivió un fin de semana a pleno, con una ocupación promedio del 97% en toda la provincia. Ciudades como Gualeguaychú, Colón y Federación alcanzaron niveles casi totales de reservas, impulsadas por los tradicionales corsos y el atractivo de las termas y playas de río.
Más de 218.000 turistas ingresaron a la provincia durante el fin de semana, con un gasto diario promedio superior a los $100.000 por persona.
A nivel nacional, el gasto total creció en términos reales respecto al año anterior, aunque el gasto diario promedio mostró una leve retracción. La estadía media se extendió a tres días, favorecida por promociones en hotelería y transporte aéreo. El clima inestable, característico de febrero, no frenó la decisión de viajar.