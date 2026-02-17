Turismo

Feriado de Carnaval récord: fuerte impacto en Santa Fe y alta ocupación en todo el país

Más de 3 millones de personas viajaron por el país durante el fin de semana largo y el gasto superó el billón de pesos. En Santa Fe, el movimiento económico fue superior a los $24.500 millones, con picos de ocupación en complejos sobre el río y una agenda cultural masiva.