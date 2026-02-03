Compromiso público-privado: buen balance del turismo nacional en enero

El Observatorio Argentino de Turismo Nacional realizó el primer balance del año, al cabo del mes más convocante para vacacionar. “Cerramos enero como un mes positivo para el turismo argentino con un gran compromiso de los diferentes destinos, del ámbito privado y público trabajando en conjunto para promover la increíble oferta turística de nuestro país”, afirmó Laura Teruel, presidenta de la CAT.
“La estrategia de promoción conjunta a través de Elegí Argentina, dio muy buenos resultados y seguiremos reforzándola de cara a febrero”, un mes en el que, a todos los atractivos turísticos, se suma el impacto de los carnavales en todo el país, reflexionó.
La entidad realizó un punteo de los destinos más elegidos en las provincias o regiones del país. Para Santa Fe destaca un saldo positivo con más de 200.000 turistas y un porcentaje promedio de ocupación cercano al 60%.
Además, según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), los vuelos nacionales transportaron un 9% más de pasajeros en 2025 en comparación con 2024, una dinámica que sostuvo la movilidad durante enero.
Una por una
En Buenos Aires, se destacaron Pinamar, con un promedio general de ocupación del 85% con Cariló en el 90%, como uno de los sitios más elegidos de la provincia. Vale destacar que, durante la segunda quincena de enero, el Partido tuvo destinos con ocupación plena.
Villa Gesell promedió el 68% y Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul estuvieron por encima del 90% en la segunda quincena.
Mar del Plata tuvo una ocupación promedio del 65/70% con fines de semana por encima de esos valores. Necochea, por su parte, tuvo una ocupación promedio superior al 75%.
Monte Hermoso fue, también, de los balnearios más elegidos, ubicándose en alrededor del 70% de ocupación y superando esos valores los fines de semana.
EnCórdoba, hubo más de 2,4 millones de visitantes durante el mes de enero e importantes niveles de ocupación en diferentes destinos de la provincia. Entre los más elegidos se destacaron: Nono 98%; Santa Rosa de Calamuchita 97%; Villa General Belgrano por encima del 95%; Mina Clavero 90%; La Falda 85% y Villa Carlos Paz 88% (con categorías superiores que alcanzaron el 98%).
Córdoba, un clásico de las vacaciones. Foto: Archivo.
Durante la temporada llegaron un 20% más de turistas respecto al mismo período del año anterior.
En la Región de Cuyo, Mendoza promedió el 60% con un total de 312 mil turistas; destacándose Malargüe, Potrerillos y Villas de San Rafael con ocupación del 80% o más.
San Juan cerró enero con una ocupación promedió a nivel provincial del 62%. Iglesia fue de los más elegidos con la realización de la Fiesta de la Semilla y la Manzana, llegando al 90%, por encima de Calingasta que estuvo en el orden promedio del 80%.
Una postal imponente: el Aconcagua. Foto: Archivo.
San Luis obtuvo una ocupación promedio general del 69%. Se destacaron como destinos turísticos Potrero de los Funes 74% y Villa Merlo con el 71%.
En el Litoral, Misiones tuvo un mes turístico positivo, con Iguazú en un promedio del 82% durante el primer mes del año.
Por su parte, Entre Ríos también tuvo un fuerte movimiento turístico en el inicio de 2026 con más de 2 millones de visitantes y una ocupación provincial promedio del 66% con la zona de Tierra de Palmares (Colón, Villa Elisa, San José) destacándose entre los más elegidos con el 76%.
El Palmar, en Entre Ríos. Foto: Archivo.
Como se dijo, en Santa Fe enero dejó un saldo positivo con más de 200.000 turistas y un porcentaje promedio de ocupación cercano al 60%.
En el Norte del país, Jujuy tuvo un 60% de ocupación promedio con la Quebrada de Humahuaca en el orden del 70%.
Santiago del Estero-Banda mostró una ocupación promedio del 60%. En el inicio de enero Tafí del Valle y San Javier, en Tucumán, estuvieron en el orden del 65/70%.
En cuanto a Salta, la provincia promedió un 50% de ocupación, con picos de algunos destinos en días vinculados a fiestas o eventos específicos, como Cafayate 69% (el fin de semana del 17 de enero); Cachi el 81% (con el Festival de la Tradición Calchaquí) y San Lorenzo 83% (el fin de semana del 24 de enero).
En la Patagonia, Bariloche y Dina Huapi (Río Negro) alcanzaron ocupaciones del 80 % y 85 %, respectivamente.
En el caso de Neuquén, la ocupación promedio provincial aumentó un 8% respecto del mismo período del año anterior. San Martín de los Andes fue de los más elegidos con una ocupación del 83%.
Puerto Pirámides, en Península de Valdés (Chubut), tuvo un gran inicio de temporada, con un incremento del 33% en la afluencia de público respecto al año anterior y picos de hasta 11.000 visitantes en un solo fin de semana.
El Calafate (Santa Cruz) tuvo, en las primeras dos semanas de enero, una ocupación promedio del 73%.
En el caso de Tierra del Fuego, hubo un gran inicio de año con la temporada alta de cruceros: en Ushuaia la ocupación fue del 80%.