Una ciudad argentina fue elegida como la más atractiva del mundo para visitar en 2026

La Ciudad de Buenos Aires fue consagrada como el destino urbano más deseado del planeta para el año 2026 según la decisión de más de 200 mil viajeros en los Wanderlust Reader Awards 2025. Esta distinción, anunciada en Londres y organizada por la prestigiosa revista británica Wanderlust, ubica a la capital argentina por encima de metrópolis como Tokio, Sídney y Río de Janeiro, consolidando su atractivo internacional en cultura, gastronomía y vida urbana.
Además de superar a ciudades ya establecidas como íconos turísticos Buenos Aires logró una remontada significativa respecto al ranking anterior, donde había quedado en el sexto lugar. REUTERS/Agustin Marcarian
¿Qué valoraron los viajeros?
La revista y los votantes destacaron múltiples atributos que posicionan a Buenos Aires como un destino imperdible:
Energía cultural vibrante: la ciudad ofrece una agenda diversa y constante con teatros, museos y eventos culturales.
Gastronomía en auge: una escena culinaria dinámica liderada por una nueva generación de chefs que fusionan tradición y vanguardia.
Vida urbana auténtica: barrios icónicos, tango en milongas renacientes y una vida nocturna intensa que enamoran a visitantes.
Hospitalidad porteña: la calidez de los habitantes tuvo un papel crucial en la percepción internacional del destino.
Además de superar a ciudades ya establecidas como íconos turísticos — Tokio, Sídney, Ciudad del Cabo y Río de Janeiro — Buenos Aires logró una remontada significativa respecto al ranking anterior, donde había quedado en el sexto lugar.
¿Qué significa para Argentina?
Este reconocimiento posiciona a Buenos Aires como un destino global relevante para 2026, un año marcado por el auge del turismo pospandemia y nuevas tendencias viajeras. Para el sector turístico argentino, la distinción representa una oportunidad de atraer aún más visitantes y consolidar la marca país en circuitos internacionales.
Con este galardón, Buenos Aires no solo reafirma su lugar en la vanguardia de los destinos urbanos del mundo, sino que también ratifica el valor estratégico de su oferta cultural, gastronómica y social. El desafío ahora será transformar este reconocimiento global en una experiencia turística memorable para quienes planeen visitar la ciudad en 2026 y más allá.