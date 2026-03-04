Temporada récord: Santa Fe superó los $211 mil millones en actividad turística
El gobierno provincial presentó el balance del verano 2026 con 125 eventos en todo el territorio y un promedio de ocupación del 64%, impulsado por festivales, escapadas y propuestas culturales en distintas localidades.
Semana Santa sumará nuevas propuestas en todo el territorio. Crédito: Archivo El Litoral.
El Gobierno provincial presentó el balance de la temporada estival 2026 y confirmó que entre fines de diciembre y febrero se desarrollaron 125 eventos en distintos puntos del territorio, con un impacto económico superior a los 211.000 millones de pesos. La propuesta incluyó festivales, ferias y actividades culturales que dinamizaron el comercio, la hotelería y la gastronomía.
En dialgo con Primera Mañana, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, destacó el trabajo conjunto con municipios y el sector privado y afirmó: “Entendemos que el turismo de cercanía es la respuesta a este trabajo que estamos haciendo mancomunadamente con municipios, con localidades pequeñas y con un sector privado que también sigue apostando a invertir”.
El balance oficial contempló el período comprendido entre el 26 de diciembre y el 26 de febrero. Según detalló Aeberhard, “el promedio de ocupación en la provincia con picos muy altos, en la ciudad de Rosario fue de 64%”. Además, remarcó que durante el Día de los Enamorados “tuvo muchos hoteles al 100%”.
La funcionaria subrayó que las familias eligieron destinos vinculados a la naturaleza. "Todo lo que significa estar a la vera de un espejo de agua, de un río, de una laguna”. El movimiento generado por los eventos y visitantes impulsó múltiples sectores. “Hubo un impacto de 211.000 millones de pesos”, precisó.
Escapadasyturismo de cercanía
Desde el área de Turismo remarcaron que Santa Fe se consolida como destino de escapadas cortas. “Santa Fe no desentona, más allá que no es un destino turístico de venirte una semana. Nuestro destino es de escapadita”, sostuvo Aeberhard.
Cabañas y complejos ribereños registraron alta ocupación. Crédito: Archivo El Litoral.
La funcionaria resaltó además que el impacto del turismo no se limita a un solo rubro: “No involucra solo a un sector, no solo a comercio o a hotelería, sino que también abarca gastronomía, combustible”.
Formación y grandes eventos deportivos
Otro eje central será la capacitación. “Desde el área de turismo de provincia estamos abocados también a la formación de anfitriones turísticos”, explicó. En relación con los próximos eventos deportivos, agregó que el Turismo Carretera en Rafaela, previsto para el 20 y 21 de junio, y los Juegos Suramericanos representarán nuevas oportunidades.
“El turismo carretera que moviliza tanta gente también es una oportunidad para poder formar aquellas personas que están en comercios… que conozcan qué recomendar, qué tenemos”, afirmó.
Semana Santa
De cara a Semana Santa, la provincia prepara circuitos específicos por departamento y localidad. “Podemos ofrecer una innumerable cantidad de cosas”, aseguró Aeberhard, al mencionar propuestas en Zenón Pereyra, Ramona, Sunchales, Rafaela, la ciudad capital y Rosario.
El impacto económico superó los $211 mil millones. Crédito: Archivo El Litoral.
La conectividad aérea también aparece como prioridad. “Entendemos que sintetizamos cercanía, agilidad y buenos costos saliendo de Rosario”, indicó sobre el aeropuerto internacional. Asimismo, confirmó un evento especial por los 70 años del aeropuerto de Sauce Viejo.
La información completa sobre destinos, circuitos, propuestas por departamento y el calendario actualizado de actividades se puede consultar en el sitio oficial de turismo de la provincia, www.santafe.tur.ar, donde también se difunden los programas vigentes y las novedades de cada localidad.