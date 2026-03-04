Avellaneda apuesta a la formación en oficios digitales

La Municipalidad de Avellaneda impulsa propuestas de capacitación en oficios digitales destinadas a mayores de 15 años y adultos. De marzo a agosto se desarrollarán en Agenpia y el Centro de Innovación distintas instancias formativas con el objetivo de alcanzar a más de 500 personas.
Esta primera etapa de inscripciones contempla los cursos de Introducción a la Programación con Python, Ciencia de Datos, Python para Finanzas, Power BI, Modelado 3D con Blender, Ilustración Digital, Narrativas Audiovisuales con IA, Full Stack Developer, Desarrollo Web, Impresión 3D e Introducción a la IA. En abril se habilitarán nuevas propuestas.
Las capacitaciones están cofinanciadas por la Unión Europea, lo que permite establecer un costo accesible de $25.000 que se abona por única vez. Este valor se encuentra subsidiado con el objetivo de democratizar el acceso al conocimiento y acercar propuestas de calidad a toda la comunidad.
Camino a los 150 años de la ciudad, la ciudad consolida una visión de desarrollo basada en la formación, la innovación y la generación de oportunidades, fortaleciendo hoy las capacidades que proyectan su futuro.
Más información e inscripciones en agenpia.org/cursos.