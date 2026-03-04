Inversión histórica en salud: el SAMCo de Gobernador Crespo será refaccionado y ampliado
El senador Rodrigo Borla y autoridades provinciales rubricaron el acta que habilita el comienzo de las obras en el SAMCo de Gobernador Crespo. Con una inversión superior a los 1.800 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses, el proyecto apunta a modernizar y ampliar el segundo efector público más importante del departamento San Justo.
Borla y funcionarios de las carteras de Obras Públicas y Salud de la Provincia de Santa Fe rubricaron el acta que da lugar al inminente inicio de las nuevas obras que demandarán una inversión que supera los $1.800 millones de pesos.
El sistema de salud pública del norte santafesino dará un paso significativo con el inicio de las obras de refacción, ampliación y refuncionalización del SAMCo de Gobernador Crespo, el segundo efector sanitario más relevante del departamento San Justo.
En las últimas horas, el senador provincial Rodrigo Borla y funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y Salud de la Provincia de Santa Fe firmaron el acta que habilita el inminente inicio de los trabajos, que demandarán una inversión superior a los 1.800 millones de pesos.
La obra tendrá un plazo de ejecución estimado en 12 meses y apunta a modificar sustancialmente tanto la infraestructura como la funcionalidad del establecimiento.
Un edificio renovado y adaptado a la demanda actual
El nosocomio, ubicado sobre calle Combate de San Lorenzo y que lleva el nombre “Dr. Carlos Boratti”, será objeto de una intervención integral. El proyecto contempla la refacción completa de la estructura existente, su ampliación y una profunda refuncionalización, con el objetivo de adecuarlo a las actuales exigencias del sistema sanitario.
Según destacó Borla, la obra implicará un cambio estructural y operativo de gran impacto.
“Va a cambiar funcionalmente y estructuralmente este edificio que ha cumplido un servicio muy importante en el tiempo y que no solamente beneficia a Gobernador Crespo, sino que brinda servicio a una amplia región”, expresó el legislador.
Cobertura regional y fortalecimiento del sistema público
El área de influencia del SAMCo trasciende los límites de la localidad. El establecimiento asiste a pacientes de una extensa zona que abarca desde La Penca hasta San Martín Norte y desde Colonia Silva hasta Pedro Gómez Cello, consolidándose como un punto estratégico para el norte del departamento.
En ese marco, la inversión provincial no solo representa una mejora edilicia, sino también un fortalecimiento del sistema de salud pública regional, con mejores condiciones de atención, mayor capacidad operativa y espacios acordes a la demanda creciente.
Con la firma del acta y el inminente inicio de los trabajos, se pone en marcha una de las intervenciones sanitarias más relevantes para Gobernador Crespo y su zona de influencia en los últimos años, orientada a garantizar infraestructura moderna y servicios acordes a las necesidades actuales de la población.