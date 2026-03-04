Más de $1.800 millones

Inversión histórica en salud: el SAMCo de Gobernador Crespo será refaccionado y ampliado

El senador Rodrigo Borla y autoridades provinciales rubricaron el acta que habilita el comienzo de las obras en el SAMCo de Gobernador Crespo. Con una inversión superior a los 1.800 millones de pesos y un plazo de ejecución de 12 meses, el proyecto apunta a modernizar y ampliar el segundo efector público más importante del departamento San Justo.