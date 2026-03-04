Se presentaron 24 ofertas para limpiar diferentes Canales Troncales en departamentos del sur provincial

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, encabezó este viernes la apertura de sobres con las ofertas económicas para llevar a cabo la primera etapa de las tareas de limpieza de diferentes Canales Troncales de departamentos del sur provincial.
Se trata del mantenimiento de 322 kilómetros en 14 canales de los departamentos General López, Caseros, Constitución, Rosario, San Lorenzo, Belgrano e Iriondo.
El objetivo de las obras es mejorar la eficiencia del sistema de drenaje, reducir el riesgo de inundaciones, obtener información precisa sobre la topografía de los canales de la Provincia y asegurar la estabilidad de banquinas y caminos.
El mantenimiento en este sector permitirá el saneamiento de más de 660.000 hectáreas en 48 distritos y 322 kilómetros de longitud en 14 canales. Los trabajos cuentan con un presupuesto oficial de $ 9.653.188.255,70.
Durante la actividad, Enrico agradeció a las 24 empresas por competir, “que hayan estudiado el proyecto y recorrer los canales troncales para tener un mejor conocimiento de la obra. El gobierno de la Provincia paga en tiempo y forma, pero queremos que la obra sea de calidad, que haya conciencia en el trabajo, por eso hay inspecciones”.
Sobre los trabajos, el ministro señaló que “esta obra, que el gobernador Maximiliano Pullaro priorizó, es muy importante y responde a un plan sistémico de la Secretaría de Recursos Hídricos. Dividimos a la provincia en tres zonas: Norte, Centro y Sur, relevando los principales canales y arroyos a intervenir. En esta obra son 14 y el plazo de ejecución es de 18 meses. Es una obra modular, con tres frentes de trabajo abiertos en simultáneo”.
“Cuando no estamos en emergencia hídrica, tenemos que aprovechar a hacer estas obras y planificar, porque un canal limpio escurre mejor y más rápido para la defensa de las localidades”, concluyó Enrico.
Por su parte, el secretario de Municipios y Comunas, Horacio Ciancio, afirmó: “Somos un gobierno absolutamente transformador, no hay frente al que no le de respuestas. Por eso ratifico el rumbo que ha tomado la Provincia a través del gobernador Pullaro y de ministros que recorren el territorio para dar respuestas a problemáticas que tienen décadas sin soluciones”.
Por otro lado, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, precisó que “esta licitación está destinada al mantenimiento de 14 trazas que van a beneficiar a 660.000 hectáreas y a 48 distritos”.
Por último, a presidenta comunal de San Jerónimo Sud, Ana Belén Olmos, agradeció a las autoridades provinciales por “reafirmar el compromiso del gobierno con las comunidades y necesidades. Esta obra que hoy licitamos nos va a dar mucha tranquilidad”.
Participaron también de la actividad los senadores por los departamentos Constitución, Germán Giacomino, e Iriondo, Hugo Rasetto; el subsecretario de Obras y Gestión Territorial, Federico Sieber; la directora de Obras Hídricas, Marcela Reynares; y el director de Gestión Territorial, Ramiro Pighini; entre otras autoridades provinciales y locales.
Las ofertas que se presentaron son de 24 empresas, destacando que 14 de ellas presentaron montos por debajo del presupuesto oficial: LAROMET SA con un monto de $ 11.385.000.000; ANGEL BOSCARINO con un monto de $ 8.540.427.564,80; PITON SA monto de $ 10.037.913.439,82; RÍO SALADO SRL con un monto de $ 10.523.000.000; PIBECO SA con un monto de $ 10.493.000.000.
MEM INGENIERÍA monto de $ 7.999.000.000; SEMAC CONSTRUCCIONES SA con un monto de $ 8.996.152.000; VADEG SA con un monto de $ 9.198.286.397,14; CONSTRUCTORA BETON SRL monto de $ 8.719.000.000.
AUTOMAT ARGENTINA SA monto de $ 7.481.000.000; PIRAMIDE CONSTRUCTORA SA con un monto de $ 11.593.000.000; RAVA SA monto de $ 7.582.132.578,37; COEMYC SA monto de $12.220.000.000; UT CONYLOG SRL - DE ROSARIO SERVICIOS SRL monto de $ 6.716.000.000; CONHORMAQ SRL con un monto de $ 9.226.000.000; ELECTRO CONSTRUCTORA SRL monto de $ 9.849.000.000; EDECA SA monto de $ 7.489.000.000; UT MONTAÑO - WINKELMANN - CANALES SUR monto de $ 7.878.000.000.
DEL SOL CONSTRUCTORA SA con un monto de $ 8.000.000.000; ICA SRL monto de $ 14.100.000.000; UT ALCA INGENIERÍA SRL - SCAREL PABLO RAÚL monto de $ 6.885.000.000; OBRING SA monto de $ 5.976.000.000; ROVIAL SA monto de $ 9.984.000.000 y por último, ACOSTA MATÍAS FABIÁN con una oferta de $ 10.247.000.000.