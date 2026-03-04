San Lorenzo: invierten más de $400 millones para ampliar el CIC de barrio Mitre

La Municipalidad de San Lorenzo avanza con la ampliación del Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Mitre, una intervención que permitirá duplicar la infraestructura actual y ampliar significativamente la cartera de prestaciones sanitarias.
La Municipalidad de San Lorenzo ejecuta una obra que duplicará las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de barrio Mitre. Con una inversión superior a los 400 millones de pesos y financiada íntegramente con recursos propios, el proyecto incorporará nuevos servicios y fortalecerá la atención primaria de la salud.
Tras la ejecución de los cimientos, comenzaron a levantarse las paredes de los nuevos espacios que formarán parte del edificio. La obra contempla la construcción de una farmacia, un centro de kinesiología, tres consultorios y una sala de guardia de baja complejidad destinada a la atención pediátrica y clínica.
La inversión municipal supera los 400 millones de pesos y apunta a optimizar los espacios físicos, mejorar la funcionalidad del establecimiento y fortalecer la red de atención primaria de la salud. Con estas nuevas dependencias, el CIC incrementará su capacidad de respuesta ante una demanda creciente por parte de los vecinos del sector y zonas aledañas.
Además de ampliar la infraestructura, la intervención permitirá diversificar los servicios disponibles en el propio barrio, evitando traslados innecesarios y descongestionando otros efectores del sistema sanitario local.
En una segunda etapa, el municipio prevé avanzar con la remodelación integral del frente del edificio, una acción orientada a modernizar la fachada y mejorar las condiciones de accesibilidad, completando así la puesta en valor del espacio.
El intendente Leonardo Raimundo destacó la magnitud del proyecto y remarcó que se financia íntegramente con fondos municipales.
“La Municipalidad de San Lorenzo sigue invirtiendo en salud pública, sin tomar deuda y con déficit cero. Es un esfuerzo que sostenemos año tras año, priorizando los recursos propios y destinándolos a obras que impactan positivamente en la calidad de vida de los vecinos”, expresó.
El mandatario subrayó que esta ampliación se inscribe en una política sostenida de fortalecimiento del sistema sanitario municipal. En ese marco, recordó el trabajo permanente que se desarrolla en los centros de salud barriales, las campañas de prevención y promoción, y el aporte económico que el municipio realiza al Hospital Granaderos a Caballo para el pago de guardias médicas.
Con esta intervención, el CIC de barrio Mitre se consolidará como un punto estratégico dentro de la red de atención primaria, ampliando servicios, mejorando la infraestructura y reforzando la presencia del Estado local en materia de salud pública.