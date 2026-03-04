Salud

San Lorenzo: invierten más de $400 millones para ampliar el CIC de barrio Mitre

La Municipalidad de San Lorenzo ejecuta una obra que duplicará las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de barrio Mitre. Con una inversión superior a los 400 millones de pesos y financiada íntegramente con recursos propios, el proyecto incorporará nuevos servicios y fortalecerá la atención primaria de la salud.