El Museo Histórico Municipal reabre con muestra artística y propuestas educativas

La Municipalidad de Rafaela, a través de su Secretaría de Educación y Cultura, anunció la reapertura y continuidad de actividades del Museo Histórico Municipal de Rafaela, que inicia marzo con propuestas artísticas, acciones educativas y horarios actualizados para vecinos e instituciones.
Mirá tambiénVilla Gobernador Gálvez: continúan los trabajos de remoción de árboles tras el temporal
El pasado viernes 27 de febrero quedó inaugurada la muestra “Las cosas que se acumularon, persisten, insisten”, de la artista Inés Roldán. La exposición propone una reflexión sobre los objetos, la memoria y aquello que permanece en el tiempo, articulando sensibilidad estética y mirada crítica sobre lo cotidiano.
Roldán es estudiante del Profesorado de Artes Visuales con orientación en Producción del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 Joaquín V. González, y esta presentación se enmarca en su proceso de formación académica. La iniciativa no solo visibiliza el trabajo emergente de jóvenes creadores, sino que también fortalece el vínculo entre el ámbito educativo superior y la comunidad local.
La muestra podrá visitarse durante toda la semana en las salas del Museo, en los horarios habituales de atención.
Material educativo para escuelas
En paralelo, el Museo continúa con la entrega de mapas urbanos de Rafaela destinados a estudiantes de tercer grado.
Mirá tambiénSe presentaron 24 ofertas para limpiar diferentes Canales Troncales en departamentos del sur provincial
El material, orientado a acompañar contenidos pedagógicos vinculados al conocimiento del entorno y la construcción de identidad local, puede ser retirado por docentes y equipos directivos en la sede del Museo, ubicada en la intersección de avenida Santa Fe y 9 de Julio.
Además, los mapas están disponibles para su descarga a través del sitio web oficial del municipio, ampliando así el acceso a recursos educativos y facilitando su utilización en las aulas.
Nuevos horarios en marzo
Mirá tambiénSan Lorenzo: invierten más de $400 millones para ampliar el CIC de barrio Mitre
Durante el mes de marzo, las salas permanentes del Museo estarán abiertas de martes a viernes de 9:00 a 12:00 y de 16:00 a 19:00, y los domingos de 17:00 a 19:00. De esta manera, se busca garantizar un acceso amplio tanto para visitas escolares como para el público general.
Con esta agenda, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con la promoción cultural, la educación y el fortalecimiento de los espacios públicos como ámbitos de encuentro, reflexión y construcción colectiva en la ciudad.