Un puma apareció en plena zona urbana de Esperanza y generó alarma en los vecinos

Momentos de alta tensión se vivieron durante las primeras horas de la mañana en la ciudad de Esperanza, cuando vecinos del barrio Alborada advirtieron la presencia de un puma de gran porte deambulando por la vía pública.
Ante el aviso de los vecinos, se activó un procedimiento coordinado entre la Policía Ecológica, efectivos de la Guardia Rural Los Pumas y veterinarios de la zona.
El felino, visiblemente desorientado y asustado por el movimiento urbano, recorrió varias cuadras hasta que finalmente trepó a un árbol en el patio de una vivienda particular, donde permaneció durante varias horas mientras se desplegaba un operativo para su resguardo.
Las autoridades montaron un operativo cerrojo en el sector con el objetivo de evitar la circulación de personas y minimizar cualquier situación que pudiera alterar al animal, priorizando tanto la seguridad de los vecinos como la integridad del ejemplar.
El objetivo central del procedimiento es sedarlo de manera controlada para luego trasladarlo y reinsertarlo en su hábitat natural, siguiendo los protocolos establecidos para fauna silvestre.
Mientras se desarrollan las tareas, las autoridades solicitaron a los vecinos mantener la calma y extremar precauciones.
Entre las principales recomendaciones difundidas se encuentran: No intentar acercarse ni fotografiarlo a corta distancia. Evitar movimientos bruscos o ruidos que puedan estresarlo. Mantener a las mascotas dentro de los domicilios hasta que concluya el operativo.
El episodio generó preocupación en el barrio, donde muchos residentes permanecieron en alerta ante la inusual escena. La presencia de fauna silvestre en zonas urbanas suele estar asociada a la pérdida de hábitat natural o a desplazamientos en busca de alimento.