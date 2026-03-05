Con mirada social y educativa, Ramona inicia marzo con múltiples actividades
Con actividades vinculadas a la educación, políticas sociales, seguridad vial y la celebración del Día Internacional de la Mujer, la comuna de Ramona desarrolla una agenda de acciones que reflejan el acompañamiento a las instituciones y el compromiso con la comunidad.
El agasajo contará con regalos, sorpresas y espectáculos musicales, en una propuesta que busca combinar momentos de disfrute con la valorización del rol de las mujeres en la sociedad.
El próximo domingo se llevará a cabo en el NIDO de Ramona una celebración especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, conmemorado cada 8 de marzo. La actividad convocará a numerosas mujeres de la localidad y de comunidades cercanas para compartir una jornada pensada como espacio de encuentro, reconocimiento y reflexión.
El agasajo contará con regalos, sorpresas y espectáculos musicales, en una propuesta que busca combinar momentos de disfrute con la valorización del rol de las mujeres en la sociedad.
Barbero participó de los actos oficiales de inicio del ciclo lectivo 2026 en los distintos establecimientos educativos de Ramona
Desde la comuna de Ramona remarcaron que la fecha representa una oportunidad para recordar los avances logrados en materia de igualdad de género, pero también para visibilizar las desigualdades que aún persisten y renovar el compromiso colectivo en la defensa de los derechos.
La actividad se enmarca en las políticas de género impulsadas por el gobierno comunal, que promueve la participación activa de las mujeres y fomenta espacios de encuentro que fortalecen los vínculos comunitarios. Con el paso de los años, esta celebración se consolidó como una tradición en el calendario de marzo de la localidad.
Educación: inicio del ciclo lectivo y apoyo a las escuelas
En paralelo, el presidente comunal José Barbero participó de los actos oficiales de inicio del ciclo lectivo 2026 en los distintos establecimientos educativos de Ramona, acompañando a directivos, docentes, estudiantes y familias en el comienzo de un nuevo año escolar.
Las ceremonias se desarrollaron en instituciones de los niveles inicial, primario y secundario, donde el mandatario destacó el valor de la educación como uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de la comunidad.
Durante cada acto, Barbero realizó la entrega de aportes económicos destinados a cubrir diversas necesidades de los establecimientos, entre ellas mejoras edilicias, adquisición de equipamiento y fortalecimiento de proyectos educativos. Estos recursos apuntan a acompañar el trabajo cotidiano de las instituciones y a contribuir a mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.
De esta manera, la gestión comunal renovó su compromiso con la educación pública y con el acompañamiento a los estudiantes que inician un nuevo ciclo lleno de desafíos y oportunidades.
Entrega de útiles para estudiantes
En el mismo marco de apoyo al ámbito educativo, desde el Área Social de la comuna se concretó la entrega de útiles escolares a estudiantes de los niveles primario y secundario.
La iniciativa tiene como objetivo garantizar que niñas, niños y jóvenes cuenten con los materiales necesarios para afrontar el ciclo lectivo. Cada beneficiario recibió cuadernos, lápices, carpetas, repuestos y otros elementos indispensables para el trabajo en el aula.
La medida adquiere especial relevancia al inicio del año escolar, ya que permite acompañar a las familias en la preparación de los estudiantes y facilita las condiciones para un adecuado proceso de aprendizaje.
Mejoras en la seguridad vial
Por otra parte, personal comunal continúa desarrollando tareas de demarcación vial en distintos sectores del área urbana de Ramona. Los trabajos incluyen la pintura de sendas peatonales y lomos de burro con el objetivo de mejorar el ordenamiento del tránsito y promover el respeto a las normas viales.
La iniciativa busca reducir la posibilidad de siniestros y brindar mayor seguridad a quienes circulan por la localidad, especialmente a los peatones. Las sendas peatonales cumplen un rol clave al indicar claramente los puntos de cruce y recordar a los conductores que el derecho de paso corresponde a quienes se desplazan a pie en las intersecciones.
Estas acciones forman parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la convivencia vial y generar mayor conciencia sobre la importancia de respetar las reglas de tránsito para prevenir accidentes.