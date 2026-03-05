Cuarto intermedio en la paritaria municipal en Santa Fe

Los representantes de Intendentes y Presidentes Comunales y los paritarios de FESTRAM continuarán la negociación el lunes 9 en Santa Fe.
Se llevó a cabo un nuevo encuentro entre la representación de las Administraciones Locales y de FESTRAM en el marco de la Ley 9.996.
En una reunión que se prolongó por varias horas las partes resolvieron volver a reunirse el día lunes 9 de marzo.
La Mesa Paritaria de FESTRAM cuenta con mandato de disponer Paro Total de Actividades para los días miércoles 11 y jueves 12 si no existe un acuerdo salarial. Dicha decisión surgió del Plenario de Secretarios/as Generales de FESTRAM que se realizó el día miércoles 4 de marzo.