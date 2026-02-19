#HOY:

Paritaria municipal: pasó a cuarto intermedio y habrá nueva reunión el 25 de febrero

Se reunió la mesa paritaria municipal tras la convocatoria de la Secretaría provincial de Municipios y Comunas. Participaron Festram e intendentes y jefes comunales. El encuentro pasó a cuarto intermedio hasta el 25.

En septiembre del 2025 se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre. Crédito: FestramEn septiembre del 2025 se logró un incremento del 10% sobre haberes estipulados a Octubre. Crédito: Festram
Este jueves se reunió la mesa paritaria del sector municipal, luego de la convocatoria realizada por la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas, en el marco de la Ley 9996.

Del encuentro participaron representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y autoridades recientemente electas en representación de intendentes y presidentes comunales de toda la provincia de Santa Fe.

Contexto y ejes puestos sobre la mesa

Durante la reunión, las partes evaluaron el contexto actual que atraviesan las administraciones locales, además de las necesidades planteadas por los trabajadores representados en la negociación.

El objetivo, según se informó, fue avanzar en un esquema salarial de cara al inicio del corriente año, en función de la situación financiera y operativa de municipios y comunas.

Cuarto intermedio y próxima reunión

Tras el intercambio, se resolvió pasar a un cuarto intermedio para continuar con las conversaciones y retomar la mesa paritaria en una nueva fecha.

La próxima instancia fue fijada para el miércoles 25 de febrero, cuando volverán a reunirse las partes para intentar acercar posiciones y definir un acuerdo.

