Paritaria municipal: pasó a cuarto intermedio y habrá nueva reunión el 25 de febrero

Este jueves se reunió la mesa paritaria del sector municipal, luego de la convocatoria realizada por la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas, en el marco de la Ley 9996.
Se reunió la mesa paritaria municipal tras la convocatoria de la Secretaría provincial de Municipios y Comunas. Participaron Festram e intendentes y jefes comunales. El encuentro pasó a cuarto intermedio hasta el 25.
Este jueves se reunió la mesa paritaria del sector municipal, luego de la convocatoria realizada por la Secretaría de Gobierno, Municipios y Comunas, en el marco de la Ley 9996.
Del encuentro participaron representantes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram) y autoridades recientemente electas en representación de intendentes y presidentes comunales de toda la provincia de Santa Fe.
Durante la reunión, las partes evaluaron el contexto actual que atraviesan las administraciones locales, además de las necesidades planteadas por los trabajadores representados en la negociación.
El objetivo, según se informó, fue avanzar en un esquema salarial de cara al inicio del corriente año, en función de la situación financiera y operativa de municipios y comunas.
Tras el intercambio, se resolvió pasar a un cuarto intermedio para continuar con las conversaciones y retomar la mesa paritaria en una nueva fecha.
La próxima instancia fue fijada para el miércoles 25 de febrero, cuando volverán a reunirse las partes para intentar acercar posiciones y definir un acuerdo.