Tras la apertura de Sesiones

Festram valoró los cambios previsionales y ratificó la continuidad de la lucha sindical

La Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe resaltó la quita del aporte extraordinario y el acortamiento de los plazos para la actualización de haberes, y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales y previsionales.