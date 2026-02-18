Festram valoró los cambios previsionales y ratificó la continuidad de la lucha sindical
La Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe resaltó la quita del aporte extraordinario y el acortamiento de los plazos para la actualización de haberes, y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos laborales y previsionales.
Festram sostuvo que los anuncios confirman la vigencia de la lucha de los municipales.
En la apertura de las Sesiones Legislativas del año 2026 se anunciaron, entre otras definiciones, dos decisiones relevantes para el sistema previsional: la no prórroga del aporte solidario extraordinario del 2% y el traslado de los aumentosalpersonal activo a los jubilados yjubiladas al messiguiente, en lugar de los 60 días que regían hasta ahora.
Si bien estas medidas representan una mejora concreta para el sector pasivo provincial, en los hechos expresan el retroceso de una postura política que había sostenido estos lineamientos al momento de avanzar con la reforma previsional. Aquella iniciativa fue impulsada pese al amplio rechazo manifestado por sindicatos, organizaciones sociales, instituciones intermedias, colegios profesionales y asociaciones especializadas en la materia.
La resistencia al entonces proyecto de ley, que desde Festram se impulsó de manera sostenida —no solo con el acompañamiento de las y los afiliados activos, sino también con el respaldo pleno del sector pasivo municipal, que visibilizó sus reclamos mediante diversas acciones—, junto a otras organizaciones gremiales, no resultó en vano. Por el contrario, reafirma una convicción histórica del movimiento sindical: la única lucha que se pierde es la que se abandona.
Festram. Crédito: Pablo Aguirre / Archivo.
Este cambio de escenario también funciona como una advertencia para senadores y diputados que optaron por no escuchar los planteos ni atender las necesidades de amplios sectores de la sociedad santafesina, eligiendo acompañar decisiones que perjudicaban derechos adquiridos.
En este contexto, la reciente crisis policial, la estigmatización de dirigentes sindicales, la aplicación de medidas extorsivas, las demoras para abordar soluciones ante conflictos concretos, la desnaturalización de las mesas paritarias —convertidas en espacios donde se imponen criterios sin reconocer disensos ni construir consensos— y la equivocada lectura de que las mayorías legislativas reflejan de manera automática la coyuntura social, han deteriorado la credibilidad institucional en el ámbito público en general y en el municipal en particular.
Se valoran los anuncios realizados en materia previsional, en tanto representan un alivio para jubilados y jubiladas. Sin embargo, se reafirma la decisión de continuar enfrentando toda medida que avance contra el pueblo trabajador y vulnere los derechos de las y los municipales de la provincia de Santa Fe.