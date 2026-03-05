#HOY:

Música, danza y reconocimiento: Humboldt homenajea a sus mujeres protagonistas

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, la localidad de Humboldt será escenario de “Mujeres en Circuito – Movimientos que Transforman”, un encuentro cultural que combinará música en vivo, danzas y un reconocimiento a mujeres que marcaron la historia del pueblo.

Será una tarde destinada a poner en valor el rol de la mujer en la construcción social, cultural e histórica de Humboldt.
La propuesta se desarrollará el domingo 8 a las 17:30 en el Circuito Aeróbico, donde vecinos y vecinas podrán compartir una jornada pensada para celebrar, reflexionar y fortalecer la identidad comunitaria.

El evento incluirá música en vivo a cargo de Celli Astudillo, además de presentaciones de danza que acompañarán una tarde destinada a poner en valor el rol de la mujer en la construcción social, cultural e histórica de Humboldt.

Uno de los momentos centrales será el reconocimiento a mujeres protagonistas de la historia local, destacando trayectorias y aportes que dejaron huella en la comunidad.

Visibilizar y valorar el aporte femenino

“Mujeres en Circuito – Movimientos que Transforman” se presenta como una iniciativa que busca generar un espacio de encuentro intergeneracional, donde la cultura funcione como herramienta de reflexión y homenaje.

Desde la comuna local remarcaron que la propuesta apunta a visibilizar, reconocer y valorar el aporte de las mujeres en la historia del pueblo, promoviendo el diálogo y la participación comunitaria en el Mes Internacional de la Mujer.

El evento está sujeto a reprogramación en caso de condiciones meteorológicas adversas.

#TEMAS:
Las Colonias
Eventos Culturales
Día Internacional de la Mujer

