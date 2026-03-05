En el marco del Día Internacional

Música, danza y reconocimiento: Humboldt homenajea a sus mujeres protagonistas

En el marco del Mes Internacional de la Mujer, la localidad de Humboldt será escenario de “Mujeres en Circuito – Movimientos que Transforman”, un encuentro cultural que combinará música en vivo, danzas y un reconocimiento a mujeres que marcaron la historia del pueblo.