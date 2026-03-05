Reconquista trabaja para potenciar el turismo de pesca del litoral

Este miércoles 4 de marzo se llevó a cabo la conferencia de prensa de lanzamiento del Torneo Apertura de Pesca del Dorado, evento que se realizará el próximo 4 de abril en la ciudad de Paso de la Patria, durante la Semana Santa, una de las fechas de mayor movimiento turístico del año en el litoral argentino.
Mirá tambiénSuardi: sortearon 24 viviendas y avanza un nuevo barrio con inversión provincial
La conferencia estuvo enmarcada en un acuerdo de reciprocidad orientado a potenciar el turismo de toda la región del Litoral, promoviendo el intercambio entre destinos que comparten una fuerte identidad vinculada a los ríos, la pesca deportiva y el turismo de naturaleza; y fue presidida por el secretario general de la Municipalidad de Reconquista, Lic. Guillermo Romero Mansur, acompañado por el responsable del Área Turismo de la Municipalidad de Reconquista, Leonardo Rolón; el presidente de la FECOPE (Federación Correntina de Pesca).
Miguel Alcaraz; el Sr. Walter Daniel García, coordinador del Torneo Apertura de Pesca del Dorado e integrante del gabinete del Ejecutivo de la Municipalidad de Paso de la Patria; Roberto Mota, coordinador de Turismo de Paso de la Patria; y Sergio Abalde, representante de CAPRESSTUR (Cámara de Prestadores de Servicios Turísticos de Paso de la Patria).
En la oportunidad, el secretario general Lic. Guillermo Romero Mansur señaló que Reconquista cuenta con un enorme potencial turístico ligado a la belleza del Sitio Ramsar Jaaukanigás, uno de los humedales más importantes del país, pero remarcó también la importancia de aprender de aquellas localidades con mayor desarrollo histórico en materia turística, como Paso de la Patria, a la que definió como un verdadero baluarte de experiencia en la construcción de destinos vinculados a la pesca deportiva.
Mirá tambiénTrágico choque entre camiones en la Ruta 33: un muerto y un herido grave
En ese sentido, subrayó que este trabajo conjunto no solo fortalece los vínculos institucionales entre ciudades del litoral, sino que también permite ampliar la promoción turística de toda la región, generando mayor circulación de visitantes, pescadores deportivos y familias que eligen este tipo de eventos para disfrutar del río y de la naturaleza.
Asimismo, destacó que estas acciones funcionan como una importante vidriera para promocionar el Concurso Argentino de Pesca del Surubí, que se realizará en octubre en Reconquista y que este año asumirá un nuevo desafío con modalidad renovada, incorporación de tecnología y el objetivo de recuperar su posicionamiento como el certamen de pesca más grande del país, consolidándose además como un motor turístico y económico para toda la región.
Por su parte, Leonardo Rolón agradeció el acompañamiento y destacó el trabajo conjunto con la localidad correntina. Señaló que se trata de una nueva oportunidad de articulación turística entre ambas ciudades, remarcando que Reconquista se encuentra abierta a integrarse a los grandes eventos del litoral, entendiendo que el turismo crece cuando los destinos se promocionan de manera complementaria y no aislada.
En esa línea, sostuvo que el objetivo es posicionar progresivamente a Reconquista como uno de los polos turísticos del norte argentino, fortaleciendo al mismo tiempo la proyección del Concurso Argentino de Pesca del Surubí, uno de los eventos que mayor movimiento turístico genera en el calendario regional.
En tanto, el coordinador del Torneo Apertura de Pesca del Dorado, Walter García, agradeció especialmente a las autoridades de la Municipalidad de Reconquista por la recepción y la cordialidad brindada en cada visita, destacando la predisposición de la ciudad para acompañar la difusión tanto del torneo como de la temporada turística de Paso de la Patria, fortaleciendo la promoción conjunta del litoral como destino de pesca deportiva.
Asimismo, precisó que el evento se desarrollará del 2 al 5 de abril, siendo el sábado 4 la jornada central, con el torneo de pesca con devolución, que tendrá una duración de cinco horas, desde las 9 hasta las 14, y estará fiscalizado por la Federación Correntina de Pesca. Para inscribirse, los interesados deberán ingresar al link: https://pasodelapatriaturismo.gob.ar/inscripcion/
Premios
Mirá tambiénCon participación de familias, culminaron los Talleres de Verano en los jardines de Sunchales
En cuanto a la premiación, se informó que se sorteará entre todos los pescadores una lancha con motor de 40 HP. Además, habrá premios en efectivo de $1.000.000 y $500.000, una motocicleta y numerosos artículos aportados por firmas comerciales.
La clasificación individual se establecerá del primero al quinto puesto y para pieza mayor, cuyos ganadores recibirán copas, trofeos, elementos de pesca y otros premios. Asimismo, la premiación por equipos también abarcará del primero al quinto lugar, con entrega de copas, cañas, riles, artículos de pesca y obsequios de las empresas auspiciantes.
De este modo, Reconquista reafirma su compromiso de continuar articulando con otras localidades del litoral para posicionar a la región como un corredor turístico cada vez más fuerte y competitivo, capaz de atraer visitantes de todo el país, poner en valor sus recursos naturales y convertir a la pesca deportiva en uno de los grandes motores del turismo regional.