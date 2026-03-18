Confirmaron la prision de la única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzón

La única adulta imputada por el crimen de Jeremías Monzón, el joven santotomesino asesinado el pasado 18 de diciembre, seguirá en prisión preventiva. Así lo resolvió el camarista Alejandro Tizón, quien confirmó la prisión preventiva de Nadia Juárez, señalada como partícipe secundaria del homicidio triplemente calificado.
En el marco del proceso judicial también fue imputada y permanece presa la hija de Juárez, M.A., de 16 años. Los otros dos menores que participaron del atroz crimen, que tenían 14 años al momento del hecho, fueron puestos bajo una serie de medidas confidenciales ya que, debido a su corta edad, no pueden ser juzgados.
Durante la audiencia realizada este miércoles el defensor público Gustavo Durando atacó el fallo del juez Luis Octavio Silva, que el 29 de enero dispuso la prisión de Juárez. Tanto el fiscal Francisco Cecchini como los querellantes, Diego Martini y Bruno Rugna, solicitaron la confirmación de dicha resolución.
La confirmación de la prisión fue dispuesta por el Dr. Alejandro Tizón
El juez de la Cámara de Apelaciones hizo hincapié en que, si bien no se trata de un juicio oral donde se busca la certeza absoluta, existen "elementos de convicción suficientes para sostener una probable participación" de Juárez en el hecho.
El magistrado basó su decisión primordialmente en el análisis de un video captado por una cámara de seguridad detrás del Club Colón, apenas una hora después del homicidio. Las imágenes muestran un encuentro que, lejos de ser casual, sugiere un acuerdo previo.
"Hay una actitud posterior... una especie de sugerencia gestual de decir, bueno, vamos hacia tal lado", señaló el juez al validar la hipótesis de que Juárez guió a los menores hacia el Parque Sur para descartar evidencias.
“Perversión y cinismo”
A la salida de los tribunales, Romina, la madre de Jeremías, expresó su alivio ante la confirmación de la medida, aunque no ocultó su dolor e indignación por el comportamiento de la imputada. "Gracias a Dios el juez nos escuchó y entendió que realmente el miedo es real", afirmó.
Sobre Juárez dijo que es una persona de un "nivel de perversión y cinismo terrible. Vio el video (del crimen) y no hizo ninguna mueca de absolutamente nada. Su hija se estaba cagando de risa, mostrándole la aberración que le había hecho a Jere una hora atrás".
La investigación está en manos del Fiscal de Menores, Francisco Cecchini.
Romina también denunció que su familia sigue sufriendo hostigamientos y amenazas constantes a través de las redes sociales. En este punto, se refirió puntualmente a los dos menores no punibles: “Ver a diario la cantidad de publicaciones -en redes sociales- y la crueldad con la que se manejan, la perversión, cómo se jactan de haberlo hecho como si fuera algo digno de admiración, es aberrante”.
“Especulaciones”
El defensor público centró su estrategia en cuestionar la interpretación que la fiscalía y la querella hicieron del video mencionado. Para él, la acusación se sostiene sobre una "concatenación de deducciones especulativas" que no cuentan con respaldo de otras evidencias objetivas.
Durando argumentó que el encuentro entre Juárez, su hija y los otros menores fue casual, ya que ella se dirigía a la casa de su madre en el barrio Centenario. "Se especula que este encuentro fue previamente acordado... no hay mensajes, no hay nada", sostuvo Durando, subrayando que incluso los menores, al declarar libremente, nunca mencionaron que Juárez hubiera digitado el plan.
Asimismo, planteó que cualquier ayuda posterior brindada por su defendida hacia su hija constituiría, en el peor de los casos, un "encubrimiento entre parientes directos", el cual no es punible según la ley argentina.
Una posible “instigación”
El fiscal Cecchini contestó que el análisis de la fiscalía respecto al video "no es especulación de lo que no existe, es la interpretación de lo que se ve", y realizó un relato pormenorizado de las evidencias.
Explicó que el video muestra a los menores exhibiéndole a Juárez una mochila de la cual extrajeron una remera blanca y un objeto pequeño -que se presume sería un aro de la víctima-, para luego enseñarle un video de cuatro minutos, duración que coincide exactamente con la filmación del asesinato.
"Esa persona que aparece en el video ya sabía de qué se trataba lo que habían hecho. Fue al encuentro de esas personas, ese encuentro estaba pautado desde antes", aseveró el fiscal.
Cecchini también destacó que Juárez acompañó a su hija a declarar como testigo durante la búsqueda del paradero de Jeremías, permitiendo que la joven mintiera a los investigadores mientras ella ya sabía que el adolescente estaba muerto.
"La participación de la propia Juárez en la audiencia de prisión preventiva vino a reforzar esas nociones que nosotros teníamos", agregó, mencionando que la fiscalía investiga ahora si la mujer pudo haber tenido un rol de "instigadora" del crimen.
Por su parte, la querella adhirió a estos argumentos, enfatizando la falta de arraigo de la imputada y el riesgo de entorpecimiento probatorio.